احدث الأخبار

صندوق التضامن الإسلامي يسلم الدفعة الأولى من الدول الأعضاء الأقل نمواً منحة مالية عاجلة لمواجهة تداعيات كورونا
أبرز المواد
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يثني على تقرير الأعمال الميدانية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 جودة في الخدمات الطبية في مستشفيات العاصمة المقدسة في ظل الاستعداد الدائم للكوادر الطبية لمواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 الأرصاد” تنبّه إلى استمرار أمطار رعدية على منطقة نجران
أجواء المناطق
 “الزيد” يباشر مهام عمله رئيساً لبلدية ‎الخرج
مجتمع المناطق
 الهيئة الملكية بالجبيل تتبنى 7 مبادرات للتخفيف من جائحة كورونا
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة مكة المكرمة ونائبة يقدمون التعازي لذوي الكاتب والمؤرخ الدكتور عاصم حمدان
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تنفذ 3885 اختبارًا إلكترونيًا وتعتمد خطة الفصل الصيفي
المنطقة الشرقية
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ88 ومتحدث الصحة يعزو ارتفاع الأعداد إلى تضاعف الفحوص المخبرية التي تسهل الوصول المبكر للحالات
أبرز المواد
 المحاصيل الزراعية الموسمية بالباحة تلقى رواجاً واسعاً بأسواق المنطقة
منطقة الباحة
 جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز الأول بالمملكة بإنتاج بحوث الفلك والفضاء بحسب التصنيف العالمي U.S.News لعام 2020
أبرز المواد
 جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية توزع 800 سلة غذائية منذ بداية جائحة كورونا
منطقة مكة المكرمة
صندوق التضامن الإسلامي يسلم الدفعة الأولى من الدول الأعضاء الأقل نمواً منحة مالية عاجلة لمواجهة تداعيات كورونا

صندوق التضامن الإسلامي يسلم الدفعة الأولى من الدول الأعضاء الأقل نمواً منحة مالية عاجلة لمواجهة تداعيات كورونا

أبرز المواد
الرئيس العام لشؤون الحرمين يثني على تقرير الأعمال الميدانية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

الرئيس العام لشؤون الحرمين يثني على تقرير الأعمال الميدانية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

أبرز المواد
جودة في الخدمات الطبية في مستشفيات العاصمة المقدسة في ظل الاستعداد الدائم للكوادر الطبية لمواجهة جائحة كورونا

جودة في الخدمات الطبية في مستشفيات العاصمة المقدسة في ظل الاستعداد الدائم للكوادر الطبية لمواجهة جائحة كورونا

أبرز المواد
الأرصاد” تنبّه إلى استمرار أمطار رعدية على منطقة نجران

الأرصاد” تنبّه إلى استمرار أمطار رعدية على منطقة نجران

أجواء المناطق

“الزيد” يباشر مهام عمله رئيساً لبلدية ‎الخرج

“الزيد” يباشر مهام عمله رئيساً لبلدية ‎الخرج
http://almnatiq.net/?p=864986
المناطق _ أشرف العصيمي

باشر رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد مهام عمله بعد صدور قرار أمين أمانة منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف.

وأعرب “الزيد” عن خالص شكره وتقديره لسمو أمين المنطقة على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون بإذن الله حافزاً لبذل الجهد والعطاء لخدمة الوطن .

وأكد أن زملاءه منسوبي البلدية وأهالي الخرج هم شركاء نجاح معه لخدمة المحافظة .

يذكر أن “الزيد “من الكفاءات المميزة في المجال البلدي؛ وسبق له أن تولى رئاسة بلدية العيينة والجبيلة وبلدية محافظة حريملاء .

روابط ذات صلة

تأهيل القدس بالرياض يوزع “300” سلة رمضانية في العشر الاواخر

تأهيل القدس بالرياض يوزع “300” سلة رمضانية في العشر الاواخر
الجهات الأمنية تقبض على أربعة أشخاص من المخالفين للإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا بالرياض والمدينة المنورة

الجهات الأمنية تقبض على أربعة أشخاص من المخالفين للإجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا بالرياض والمدينة المنورة
“التقاعد”: صرف معاشات شهر مايو الاثنين

“التقاعد”: صرف معاشات شهر مايو الاثنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*