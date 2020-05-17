“الزيد” يباشر مهام عمله رئيساً لبلدية ‎الخرج

المناطق _ أشرف العصيمي

باشر رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس خالد بن عبدالله الزيد مهام عمله بعد صدور قرار أمين أمانة منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف.

وأعرب “الزيد” عن خالص شكره وتقديره لسمو أمين المنطقة على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون بإذن الله حافزاً لبذل الجهد والعطاء لخدمة الوطن .

وأكد أن زملاءه منسوبي البلدية وأهالي الخرج هم شركاء نجاح معه لخدمة المحافظة .

يذكر أن “الزيد “من الكفاءات المميزة في المجال البلدي؛ وسبق له أن تولى رئاسة بلدية العيينة والجبيلة وبلدية محافظة حريملاء .