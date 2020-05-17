احدث الأخبار

الرئيس العام لشؤون الحرمين يثني على تقرير الأعمال الميدانية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان
أبرز المواد
 جودة في الخدمات الطبية في مستشفيات العاصمة المقدسة في ظل الاستعداد الدائم للكوادر الطبية لمواجهة جائحة كورونا
أبرز المواد
 الأرصاد” تنبّه إلى استمرار أمطار رعدية على منطقة نجران
أجواء المناطق
 “الزيد” يباشر مهام عمله رئيساً لبلدية ‎الخرج
مجتمع المناطق
 الهيئة الملكية بالجبيل تتبنى 7 مبادرات للتخفيف من جائحة كورونا
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة مكة المكرمة ونائبة يقدمون التعازي لذوي الكاتب والمؤرخ الدكتور عاصم حمدان
أبرز المواد
 جامعة حفر الباطن تنفذ 3885 اختبارًا إلكترونيًا وتعتمد خطة الفصل الصيفي
المنطقة الشرقية
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ88 ومتحدث الصحة يعزو ارتفاع الأعداد إلى تضاعف الفحوص المخبرية التي تسهل الوصول المبكر للحالات
أبرز المواد
 المحاصيل الزراعية الموسمية بالباحة تلقى رواجاً واسعاً بأسواق المنطقة
منطقة الباحة
 جامعة الملك عبدالعزيز تحقق المركز الأول بالمملكة بإنتاج بحوث الفلك والفضاء بحسب التصنيف العالمي U.S.News لعام 2020
أبرز المواد
 جمعية الإحسان لرعاية الإنسان الخيرية توزع 800 سلة غذائية منذ بداية جائحة كورونا
منطقة مكة المكرمة
 تعليم صبيا : استلام باكورة 38 مشروعًا مدرسيًا تضم 140 مدرسة يوليو المقبل
منطقة جازان
الرئيس العام لشؤون الحرمين يثني على تقرير الأعمال الميدانية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

الرئيس العام لشؤون الحرمين يثني على تقرير الأعمال الميدانية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

أبرز المواد
جودة في الخدمات الطبية في مستشفيات العاصمة المقدسة في ظل الاستعداد الدائم للكوادر الطبية لمواجهة جائحة كورونا

جودة في الخدمات الطبية في مستشفيات العاصمة المقدسة في ظل الاستعداد الدائم للكوادر الطبية لمواجهة جائحة كورونا

أبرز المواد
الأرصاد” تنبّه إلى استمرار أمطار رعدية على منطقة نجران

الأرصاد” تنبّه إلى استمرار أمطار رعدية على منطقة نجران

أجواء المناطق
“الزيد” يباشر مهام عمله رئيساً لبلدية ‎الخرج

“الزيد” يباشر مهام عمله رئيساً لبلدية ‎الخرج

مجتمع المناطق

الرئيس العام لشؤون الحرمين يثني على تقرير الأعمال الميدانية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

الرئيس العام لشؤون الحرمين يثني على تقرير الأعمال الميدانية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان
http://almnatiq.net/?p=865001

اطلع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تقرير الأعمال الميدانية للإدارة العامة للتشغيل والصيانة منذ بداية موسم شهر رمضان المبارك 1440 هـ، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري, ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، ونائب رئيس قسم الأعمال الميدانية المهندس عبدالعزيز بن طارق المالكي.
وأوصى معاليه خلال اطلاعه على سير منظومة الأعمال الميدانية بالمسجد الحرام، بزيادة الجهد والمثابرة من أجل الارتقاء بمنظومة العمل، والسعي الحثيث لتطوير مجالات خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر الهادفة إلى توفير أعلى مستويات الخدمة للزوار والعناية الفائقة بالحرمين الشريفين.
ويتضمن التقرير شرحا مفصلا لأعمال الصيانة الدورية للأعمال الميدانية القائمة بالمسجد الحرام كصيانة فواصل التمدد بصحن المطاف، وجلي رخامه ودهان الأرضيات بمادة الإيبوكسي، وأعمال إزالة حوائط الجبس بورد بمكاتب الدور الأول بمبنى الشلر وفق المخطط المعتمد، وأعمال الصيانة بموقع سبيل الملك عبد العزيز.
وأوضح التقرير أيضاً معدلات الإنجاز لجميع الأعمال الميدانية ونسب البلاغات المرصودة ومدى تجاوب الإدارات ذات العلاقة في معالجتها.

روابط ذات صلة

جودة في الخدمات الطبية في مستشفيات العاصمة المقدسة في ظل الاستعداد الدائم للكوادر الطبية لمواجهة جائحة كورونا

جودة في الخدمات الطبية في مستشفيات العاصمة المقدسة في ظل الاستعداد الدائم للكوادر الطبية لمواجهة جائحة كورونا
أمير منطقة مكة المكرمة ونائبة يقدمون التعازي لذوي الكاتب والمؤرخ الدكتور عاصم حمدان

أمير منطقة مكة المكرمة ونائبة يقدمون التعازي لذوي الكاتب والمؤرخ الدكتور عاصم حمدان
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ88 ومتحدث الصحة يعزو ارتفاع الأعداد إلى تضاعف الفحوص المخبرية التي تسهل الوصول المبكر للحالات

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ88 ومتحدث الصحة يعزو ارتفاع الأعداد إلى تضاعف الفحوص المخبرية التي تسهل الوصول المبكر للحالات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*