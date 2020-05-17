وزارة النقل تقوم بتنظيف وصيانة 70 شاشة على الطرق الرئيسية

المناطق _الرياض

عملت وزارة النقل منذ بداية فترة منع التجول، على تنظيف وصيانة ٧٠ شاشة من شاشاتها على الطرق الرئيسية بالعاصمة الرياض، بمعدل شاشتين إلى ثلاث شاشات يوميًا، وذلك باستخدام مواد مخصصة لتنظيف مثل هذه النوعية من الشاشات لما تحويه من عدسات LED حساسة تساهم في إظهار المعلومات على الشاشة بشكل واضح وذلك باستخدام جهاز دفع المياه، حيث ساهمت فترة منع التجول على قيام الوزارة بالعديد من مشاريع السلامة والصيانة على الطرق بما فيها عمليات التنظيف المستمرة على الطرق ومرافقها.

وتأتي هذه الأعمال امتدادًا لعدد من الأعمال التي تعتزم الوزارة تنفيذها لضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها، لإنجاز كافة المشاريع ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، للارتقاء بمستوى السلامة والجودة على الطرق، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م