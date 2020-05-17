صحة عسير توضح حقيقة توزيع مبالغ مالية للخارجين من الحجر الصحي بمقطع متداول

المناطق _ عسير

ردت صحة عسير على تساؤل مواطن عن صحة فيديو متداول وقال :هل فعلا تعطون الخارجين من الحجر الصحي مبالغ ماليه مثل ماهو فالفيديو؟

وأجابت الصحة بعسير :إشارة للمقطع المتداول والذي يُظهر شخص يخرج مبلغ مالي من كِيس يحمل شعار صحة عسير بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكِيس ؛ تؤكد صحة المنطقة عدم صحة ذلك ،وقد يكون المبلغ ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع ونجدد التأكيد بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.