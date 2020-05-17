صحة عسير توضح حقيقة توزيع مبالغ مالية للخارجين من الحجر الصحي بمقطع متداول

ردت صحة عسير على تساؤل مواطن عن صحة فيديو متداول وقال :هل فعلا تعطون الخارجين من الحجر الصحي مبالغ ماليه مثل ماهو فالفيديو؟
وأجابت الصحة بعسير :إشارة للمقطع المتداول والذي يُظهر شخص يخرج مبلغ مالي من كِيس يحمل شعار صحة عسير بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكِيس ؛ تؤكد صحة المنطقة عدم صحة ذلك ،وقد يكون المبلغ ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع ونجدد التأكيد بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
إشارة للمقطع المتداول والذي يُظهر شخص يخرج مبلغ مالي من كِيس يحمل شعار صحة عسير بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكِيس ؛ تؤكد صحة المنطقة عدم صحة ذلك ،وقد يكون المبلغ ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع ونجدد التأكيد بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
— صحة عسير (@assirhealth) May 17, 2020
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