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أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يقدمون تعازيهما لذوي الممرض بصحة مكة خالد الحسيني

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أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يقدمون تعازيهما لذوي الممرض بصحة مكة خالد الحسيني

أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يقدمون تعازيهما لذوي الممرض بصحة مكة خالد الحسيني
http://almnatiq.net/?p=865016
المناطق _ جدة

قدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان تعازيهما لذوي الممرض بصحة مكة خالد الحسيني، الذي وافته المنية اليوم (الأحد).
وعبّر سموّهما عن صادق عزائهما ومواساتهما لذوي الفقيد، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان

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