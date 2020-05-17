خلال مشاركتها في التقويم البديل في ظل كورونا هيئة تقويم التعليم والتدريب تعرض جهودها في الاختبارات عن بُعد

المناطق _الرياض

شاركت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس مساء اليوم الأحد ١٧ مايو ٢٠٢٠م، في الملتقى الرمضاني الافتراضي تحت عنوان “التقويم البديل لطلبة الجامعات في ظل كورونا (كوفيد ١٩)” والتي أقامتها المجموعة البحثية “نظريات القياس وتطبيقاتها” بكلية التربية في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عُمان.

واستعرض المدير التنفيذي لمركز قياس د. عبدالله القاطعي خلال الملتقى جهود هيئة تقويم التعليم والتدريب عن الاختبارات عن بُعد، والمراحل التي عملت عليها الهيئة في هذا المشروع الوطني، والخطة التي تعمل عليها والتجارب العالمية حول ذلك.

الجدير بالذكر أن الملتقى شارك فيه مجموعة من أساتذة القياس والتقويم بالدول العربية، وكانت مشاركة الهيئة ممثلة بالمركز الوطني للقياس في عرض جهودها عن الاختبارات عن بعد التي تعمل عليها حاليًا، وأشاد المشاركون بجهود هيئة تقويم التعليم والتدريب، مطالبين بالمزيد من التفاصيل حول جهود الهيئة للاستفادة منها في دولهم.