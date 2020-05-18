هيئة تقويم التعليم تقدم معلومات ومواعيد هامة للاختبار التحصيلي عن بعد للطلاب والطالبات

المناطق _الرياض

قدمت هيئة تقويم التعليم معلومات ومواعيد هامة خلال مراحل تطبيق الاختبار التحصيلي عن بعد للطلاب والطالبات

وأوضحت أن مراحل تطبيق الاختبار التحصيلي عن بعد عبارة عن 4 مراحل الأولى، تحميل البرنامج من الثلاثاء 3 شوال إلى الخميس 5 شوال، وذلك رغبة في الاستعداد المبكر، ويمكن تحميل المنصة على الجهاز والتأكد من عدم مواجهة أي مشكلات

وستصل رسالة على البريد الإلكتروني تتضمن رابطًا لتحميل منصبة الاختبار ومرفق ضمنها مستند يشرح خطوات تثبيت المنصة

وبعد ذلك من الجمعة 6 شوال إلى الأربعاء 11 شوال ستصل رسالة على البريد الإلكتروني تتضمن تحديد موعد الاختبار، حيث تم توفير اختبار مشابه للاختبار الفعلي من حيث عدد الأسئلة ومدته

وستصل رسالة على البريد تتضمن رابطًا به كلمة المرور المؤقتة للاختبار التجريبي ودليل يوضح خطوات الاختبار بالتفصيل، حيث يتم دخول الاختبار عبر الجهاز الذي تنطبق عليه الشروط، وسبق أن تم تحميل منصة الاختبار عليه

أما المرحلة الثالثة فهي الاختبار الفعلي وستصل رسالة خلال الفترة من الاثنين 16 شوال إلى الثلاثاء 17 شوال، وسيتم بدء الاختبار والطالب أو الطالبة في كامل الاستعداد؛ لأنه سبق التدرب على نسخة مشابهة للاختبار

وأخيرًا إعلان النتائج يوم 20 ذي القعدة، وسيتم الدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم للاطلاع عليها