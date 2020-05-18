احدث الأخبار

أمانة الأحساء تباشر أحد مراكز التسوق إثر تلقيها بلاغ بوجود إصابة بكورونا وإتلاف 40 طن مواد غذائية
أبرز المواد
 محافظ بيشة يدشن مبادرة ” المتطوع التقني ” بالمحافظة
منطقة عسير
 الولايات المتحدة تسجّل 31,967 إصابة مؤكدة و 1,394حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم تقدم معلومات ومواعيد هامة للاختبار التحصيلي عن بعد للطلاب والطالبات
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب تعرض جهودها في الاختبارات عن بُعد
دولي
 “الصحة” تنصح بتقديم أطعمة متوازنة لكبار السن
أبرز المواد
 شرطة منطقة القصيم : القبض على مواطن واثنين من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنوا تصنيع وترويج مواد مسكرة داخل إحدى الاستراحات
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه يقدمون تعازيهما لذوي الممرض بصحة مكة خالد الحسيني
أبرز المواد
 صحة عسير توضح حقيقة توزيع مبالغ مالية للخارجين من الحجر الصحي بمقطع متداول
أبرز المواد
 وزارة النقل تقوم بتنظيف وصيانة 70 شاشة على الطرق الرئيسية
أبرز المواد
 وزير الإدارة المحلية اليمني: الشعب اليمني يواجة وباءً خطيراً والنظام الصحي يفتقر للإمكانات
أبرز المواد
 صندوق التضامن الإسلامي يسلم الدفعة الأولى من الدول الأعضاء الأقل نمواً منحة مالية عاجلة لمواجهة تداعيات كورونا
أبرز المواد
أمانة الأحساء تباشر أحد مراكز التسوق إثر تلقيها بلاغ بوجود إصابة بكورونا وإتلاف 40 طن مواد غذائية

أمانة الأحساء تباشر أحد مراكز التسوق إثر تلقيها بلاغ بوجود إصابة بكورونا وإتلاف 40 طن مواد غذائية

أبرز المواد
محافظ بيشة يدشن مبادرة ” المتطوع التقني ” بالمحافظة

محافظ بيشة يدشن مبادرة ” المتطوع التقني ” بالمحافظة

منطقة عسير
الولايات المتحدة تسجّل 31,967 إصابة مؤكدة و 1,394حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 31,967 إصابة مؤكدة و 1,394حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

أبرز المواد
هيئة تقويم التعليم تقدم معلومات ومواعيد هامة للاختبار التحصيلي عن بعد للطلاب والطالبات

هيئة تقويم التعليم تقدم معلومات ومواعيد هامة للاختبار التحصيلي عن بعد للطلاب والطالبات

أبرز المواد

هيئة تقويم التعليم تقدم معلومات ومواعيد هامة للاختبار التحصيلي عن بعد للطلاب والطالبات

هيئة تقويم التعليم تقدم معلومات ومواعيد هامة للاختبار التحصيلي عن بعد للطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=865026
المناطق _الرياض

قدمت هيئة تقويم التعليم معلومات ومواعيد هامة خلال مراحل تطبيق الاختبار التحصيلي عن بعد للطلاب والطالبات

وأوضحت أن مراحل تطبيق الاختبار التحصيلي عن بعد عبارة عن 4 مراحل الأولى، تحميل البرنامج من الثلاثاء 3 شوال إلى الخميس 5 شوال، وذلك رغبة في الاستعداد المبكر، ويمكن تحميل المنصة على الجهاز والتأكد من عدم مواجهة أي مشكلات

وستصل رسالة على البريد الإلكتروني تتضمن رابطًا لتحميل منصبة الاختبار ومرفق ضمنها مستند يشرح خطوات تثبيت المنصة

وبعد ذلك من الجمعة 6 شوال إلى الأربعاء 11 شوال ستصل رسالة على البريد الإلكتروني تتضمن تحديد موعد الاختبار، حيث تم توفير اختبار مشابه للاختبار الفعلي من حيث عدد الأسئلة ومدته

وستصل رسالة على البريد تتضمن رابطًا به كلمة المرور المؤقتة للاختبار التجريبي ودليل يوضح خطوات الاختبار بالتفصيل، حيث يتم دخول الاختبار عبر الجهاز الذي تنطبق عليه الشروط، وسبق أن تم تحميل منصة الاختبار عليه

أما المرحلة الثالثة فهي الاختبار الفعلي وستصل رسالة خلال الفترة من الاثنين 16 شوال إلى الثلاثاء 17 شوال، وسيتم بدء الاختبار والطالب أو الطالبة في كامل الاستعداد؛ لأنه سبق التدرب على نسخة مشابهة للاختبار

وأخيرًا إعلان النتائج يوم 20 ذي القعدة، وسيتم الدخول إلى موقع هيئة تقويم التعليم للاطلاع عليها

 

 

روابط ذات صلة

أمانة الأحساء تباشر أحد مراكز التسوق إثر تلقيها بلاغ بوجود إصابة بكورونا وإتلاف 40 طن مواد غذائية

أمانة الأحساء تباشر أحد مراكز التسوق إثر تلقيها بلاغ بوجود إصابة بكورونا وإتلاف 40 طن مواد غذائية
الولايات المتحدة تسجّل 31,967 إصابة مؤكدة و 1,394حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا

الولايات المتحدة تسجّل 31,967 إصابة مؤكدة و 1,394حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا
“الصحة” تنصح بتقديم أطعمة متوازنة لكبار السن

“الصحة” تنصح بتقديم أطعمة متوازنة لكبار السن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*