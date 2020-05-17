محافظ بيشة يدشن مبادرة ” المتطوع التقني ” بالمحافظة

المناطق _ بيشة

دشن محافظ محافظة بيشة الأستاذ محمد بن سبرة انطلاقة أعمال مبادرة ” المتطوع التقني ” بالمحافظة ، والتي تأتي ضمن باكورة مبادرات نشامى عسير التي دشنها سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز و المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة .

و جاء التدشين بحضور عميد كلية التقنية و مدير المعهد الصناعي بالمحافظة

من جهته بين عميد الكلية خالد ربيعان آل مشوط بأن هذه المبادرة جاءت بناء على توجيه سمو أمير المنطقة بهدف تقديم خدمات الصيانة في منازل الأسر المحتاجة عبر فريق تطوعي متخصص يضم نخبة من الشباب السعودي المؤهل، مع الالتزام بكامل الإجراءات الوقائية خلال أزمة كورونا.

مبينا بأن المبادرة ستعمل على تنفيذ خدمات صيانة منزلية تطوعية للمستفيدين، تشمل أعمال الكهرباء، والسباكة، والتبريد والتكييف، وصيانة الحاسب الآلي، إضافة للإلكترونيات والاتصالات، تحت إشراف نخبة من المدربين الوطنيين الممارسين وذوي الخبرة الطويلة في المجال من مدربي و متدربي الكلية التقنية للبنين و البنات و كذلك المعهد الصناعي ببيشة، والتي ستعمل على تخصيص وتوزيع فرق الصيانة الميدانية في محافظة بيشة و ضواحيها .

و قدم آل مشوط شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه لمبادرة ” المتطوع التقني ” ولسعادة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير ومحافظ بيشة على حرصهم و متابعتهم الحثيثة لإنجاح انطلاق أعمال المبادرة في محافظة بيشة و كذلك شكره لفريق العمل في منشآت التدريب التقني ببيشة و التي تعمل كفريق واحد.

ومن المتوقع ان يصل عدد المشاركين في أعمال المبادرة في محافظة بيشة الى أكثر من ١٠٠متطوع ومتطوعة مهنيين من شباب و شابات المحافظة.