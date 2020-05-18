الولايات المتحدة تسجّل 31967 إصابة و 1394 حالة وفاة نتيجة كورونا

المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 31,967 إصابة مؤكدة و 1,394 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 1,467,065 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 88,709 حالات وفاة.