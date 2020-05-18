بدء موسم المشمش الطائفي بالهدا

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تهدي مزارع الهدا هذه الأيام ومع حلول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بدء موسم قطاف المشمش الطائفي للأهالي من سكان محافظة الطائف وللزوار من منطقة مكة المكرمة ولبعض مدن المملكة.

عدسة “واس” تجولت في مزرعة أحد المهتمين بزراعة المشمش العم هليل بن صالح بن سعيد النمري بقطاع الهدا الذي تحدث لـ”واس” عن شجيرة المشمش الذي توارث زراعتها عن أبائه وأجداده منذ أمد بعيد مبينا أن بداية زراعته المشمش كانت منذ 65 عاما أو يزيد ، ومشيرا في هذا الصدد إلى أن هناك جودة يتميز بها المشمش الطائفي عن غيره من أصناف المشمش الأخرى.

وشرح أهم فروق المشمش الطائفي عن غيره من صنوف المشمش الأخرى، من حيث الطعم ولون ثمرة المشمش التي تتميز بزيادة اللون الأحمر أو كما يقال “أبو خدين”، مبينا أن السبب في تكون هذا اللون عذوبة المياه وخصوبة التربة، وأشار إلى أن تفاوت درجات الملوحة في المياه تعطي منتجا جيدا ،فكلما قلت درجة الملوحة “من 400 إلى 900 درجة” تعطي محصولا وافرا ونوعية جيدة، ويستمر الموسم كل عام من منتصف الشهر الخامس الميلادي وحتى نهاية الشهر السابع ( مايو ــ يوليو ) بواقع مدة تتراوح مابين 40 إلى 45 يوما في أغلب المواسم.

وتنتشر مزارع هذه الفاكهة الموسمية في أغلب أودية الطائف ومنها أودية البني والغديرين ووادي محرم وبلاد قريش وبني مالك وثقيف وبالحارث وبني سعد وثمالة وليه والهدا والشفا، فمركز الهدا توجد به أجود أنواع الفاكهة ومنها المشمش.

وتعرفت “واس” على أسعار المعروض من الفواكه التي تدلف كل يوم إلى السوق والتقت بأحد تجار سوق الخضار والفاكهة محمد الثمالي الذي قال: “إن الأسعار في بداية الموسم تكون مرتفعة ثم تنخفض تدريجياً في وسط الموسم لكثرة المعروض وتتفاوت الأسعار من يوم لآخر حسب العرض والطلب مورداً أسعارا لجملة من أصناف الفواكه ومنها المشمش بـــــ 150 ريالًا ،وغيرها، فى طبيعة خلابة ووسط جو أخاذ تنتشر أكواخ ومباسط عرض الفواكه والخضروات وبيعها على ضفاف الطريق المؤدي من وإلى الطائف الشفا وفى منتزهات الشفا وأعلى جبل الهدا.

وتعد مراكز جنوب الطائف من المراكز المنتجة لجميع أنواع الفواكه كبني سعد ، وميسان ، وثقيف ، وبني مالك ، بل أنها تنتج أكثر من نصف فواكه الطائف تقريباً وذلك لتوفر فرص نجاح الزراعة من تربة خصبة وكميات كبيرة من الماء.

وتلقى فواكه الطائف الموسمية إقبالاً من زوار ومصطافي المحافظة لما تمتاز به من مذاق طيب، ورغبة في إهدائها الأهل والأصدقاء.

من جانبه أوضح مدير زراعة المحافظة المهندس هاني القاضي أنه من خلال الجولات الميدانية للمزارع ومراقبة أسواق الخضار والفواكه بالمحافظة يلاحظ وفرة الإنتاج المعروض لهذا العام نتيجة لهطول الأمطار في الفترة الماضية على أغلب أودية الطائف.

وعن الخدمات التي تقدمها زراعة المحافظة لمزارعي الفاكهة أفاد المهندس القاضي، أنه يتم إنتاج شتلات الفاكهة في المشاتل التابعة للفرع حيث يتم اختيار عقلها من المزارع المتميزة بالمحافظة وبعد عام توزع على المزارعين في وقت الزراعة ،مشيرًا إلى أن المهندسين والمختصين يقومون بجولات ميدانية على المزارع لإرشاد المزارعين خاصة في أوقات التقليم للأشجار وتسميد التربة وأوقات الري، ويجرى إرشادهم لتلافي الملحوظات في أثناء الزيارة.

وبين أنها تقوم بتشخيص الآفات والأمراض التي تصيب أشجار الفاكهة ومكافحتها من قبل فرق الوقاية بعد اختيار الوقت المناسب لعملية الرش وإرشاد مزارعي الفاكهة وتوعيتهم بأهمية استخدام أساليب الري الحديثة حيث تساعد في خفض استهلاك المياه إضافة إلى إصدار شهادات تأييد للعمالة الزراعية.