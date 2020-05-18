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شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة

شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة

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شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة

شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة
http://almnatiq.net/?p=865061
المناطق - واس

تتميز منطقة الباحة بمرتفعاتها الجبلية المعانقة بشموخها الضباب، مكونة أمام الناظر لوحة “بانورامية” جميلة تصاحبها متعة بصرية بعد سقوط المطر الذي يروي جبال المنطقة بحكم طبيعة تضاريسها.
وحينما يتساقط المطر على سفوح الجبال بغزارة، تبدأ الشلالات المائية في الانحدار في مسارات مختلفة باتجاه بطون الأودية، فتروي على طريقها الأزهار والأعشاب والأشجار.
يذكر أن المنطقة شهدت اليوم أمطارا متفرقة من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، شملت مدينة الباحة, ومحافظات بلجرشي, وبني حسن, والقرى والمراكز التابعة لها، وعددا من متنزهات المنطقة، سالت على أثرها العديد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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