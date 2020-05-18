احدث الأخبار

“الغذاء والدواء”: فاعلية استخدام “بوابات التعقيم” للحد من انتشار “كورونا” غير مثبتة
أبرز المواد
 بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بثنائية في مرمى أونيون برلين
أبرز المواد
 شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة
أبرز المواد
 “الصحة” : مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا
أبرز المواد
 بدء موسم المشمش الطائفي بالهدا
أبرز المواد
 مسجد التابوت بجزيرة فرسان.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية
أبرز المواد
 احتجاجا على إدارة حكومتها لأزمة كورونا.. طاقم طبى يدير ظهره لسيارة رئيس وزراء بلجيكا (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. ضبط عمالة مخالفة تخزّن 54 طن من البصل لبيعه لاحقا بأسعار عالية
أبرز المواد
 بطولة لاعبين بلا حدود تواصل منافساتها لمحترفي العالم في الألعاب الإلكترونية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 31967 إصابة و 1394 حالة وفاة نتيجة كورونا
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تباشر أحد مراكز التسوق إثر تلقيها بلاغ بوجود إصابة بكورونا وإتلاف 40 طن مواد غذائية
أبرز المواد
 محافظ بيشة يدشن مبادرة ” المتطوع التقني ” بالمحافظة
منطقة عسير
“الغذاء والدواء”: فاعلية استخدام “بوابات التعقيم” للحد من انتشار “كورونا” غير مثبتة

“الغذاء والدواء”: فاعلية استخدام “بوابات التعقيم” للحد من انتشار “كورونا” غير مثبتة

أبرز المواد
بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بثنائية في مرمى أونيون برلين

بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بثنائية في مرمى أونيون برلين

أبرز المواد
شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة

شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة

أبرز المواد
“الصحة” : مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا

“الصحة” : مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا

أبرز المواد

“الصحة” : مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا

“الصحة” : مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=865062
المناطق - الرياض

قالت وزارة الصحة: إن مرضى السكري ـ عافاهم الله ـ مثلهم مثل الأشخاص العاديين فهم سواء من ناحية الإصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” إذا التزموا بالاحترازات فإنهم لن يكونوا معرضين للإصابة ـ بإذن الله ـ ، ولكن في حال إصابتهم بالفيروس فإنهم يكونون أكثر عرضة للمضاعفات من الأشخاص العاديين بحيث تكون المضاعفات لديهم أقوى وأكبر والجهاز التنفسي لديهم يتعب بشكل أسرع ولذا فإن الوقاية خير من العلاج .
وأبانت الوزارة عبر مقطع فيديو نشرته على منصتها التوعوية “عش بصحة” ، أن أسباب ضعف المناعة لدى مريض السكر تكمن في وجود ارتفاعات كثيرة في السكر في الدم وعدم وجود تحكم جيد في مستوى السكر وكذلك إذا كان السكر مرتفعاً بشكل دائم أكثر من 200 والتراكمي أكثر من 7 ، وهذا يعني وجود ارتفاع مزمن للسكر في الدم ، لافتة النظر إلى أن هذا الارتفاع المزمن يضعف المناعة لدى مريض السكري ومن ثم يكون معرضا بصورة أكبر للإصابة بالمضاعفات.
وأكدت الوزارة أن مريض السكري إذا قام بالتحكم الجيد مابين 70 إلى 180 بنسبة 70- 80% في هذا المستوى فسيكون التراكمي 7 أو أقل خلال هذا الوقت وستكون المناعة عنده قوية ـ بإذن الله ـ ويستطيع التغلب على المرض بشرط ألا تكون لديه مشكلات أخرى في القلب أو الكلى تساعد على ضعف المناعة أكثر .
ونصحت الوزارة مريض السكري بالتحكم في السكر حتى تكون لديه المناعة قوية وتكون لديه القدرة على محاربة الأمراض سواء كان كورونا أو غيره .
ويمكن الإطلاع على الفيديو عبر الرابط:

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء”: فاعلية استخدام “بوابات التعقيم” للحد من انتشار “كورونا” غير مثبتة

“الغذاء والدواء”: فاعلية استخدام “بوابات التعقيم” للحد من انتشار “كورونا” غير مثبتة
بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بثنائية في مرمى أونيون برلين

بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بثنائية في مرمى أونيون برلين
شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة

شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*