احدث الأخبار

“الغذاء والدواء”: فاعلية استخدام “بوابات التعقيم” للحد من انتشار “كورونا” غير مثبتة
أبرز المواد
 بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بثنائية في مرمى أونيون برلين
أبرز المواد
 شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة
أبرز المواد
 “الصحة” : مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا
أبرز المواد
 بدء موسم المشمش الطائفي بالهدا
أبرز المواد
 مسجد التابوت بجزيرة فرسان.. من مشروع ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية
أبرز المواد
 احتجاجا على إدارة حكومتها لأزمة كورونا.. طاقم طبى يدير ظهره لسيارة رئيس وزراء بلجيكا (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. ضبط عمالة مخالفة تخزّن 54 طن من البصل لبيعه لاحقا بأسعار عالية
أبرز المواد
 بطولة لاعبين بلا حدود تواصل منافساتها لمحترفي العالم في الألعاب الإلكترونية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 31967 إصابة و 1394 حالة وفاة نتيجة كورونا
أبرز المواد
 أمانة الأحساء تباشر أحد مراكز التسوق إثر تلقيها بلاغ بوجود إصابة بكورونا وإتلاف 40 طن مواد غذائية
أبرز المواد
 محافظ بيشة يدشن مبادرة ” المتطوع التقني ” بالمحافظة
منطقة عسير
“الغذاء والدواء”: فاعلية استخدام “بوابات التعقيم” للحد من انتشار “كورونا” غير مثبتة

“الغذاء والدواء”: فاعلية استخدام “بوابات التعقيم” للحد من انتشار “كورونا” غير مثبتة

أبرز المواد
بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بثنائية في مرمى أونيون برلين

بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بثنائية في مرمى أونيون برلين

أبرز المواد
شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة

شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة

أبرز المواد
“الصحة” : مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا

“الصحة” : مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا

أبرز المواد

بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بثنائية في مرمى أونيون برلين

بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بثنائية في مرمى أونيون برلين
http://almnatiq.net/?p=865063
المناطق - الرياض

عزز بايرن ميونيخ، حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه أونيون برلين 2-صفر اليوم على ملعب “آن در ألتن فورستيري” في العاصمة الألمانية برلين في المرحلة 26 من الدوري المحلي في كرة القدم.
وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (40 من ركلة جزاء) والفرنسي بنجامان بافار (80) هدفي البايرن الذي عزز موقعه في صدارة البوندسليغا برصيد 58 نقطة مقابل 54 لبوروسيا دورتموند الذي افتتح أمس استئناف الدوري بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بفوز عريض على جاره شالكه برباعية نظيفة .
وأبقى بايرن ميونيخ الذي حقق فوزه السادس على التوالي خارج قواعده، على فارق النقاط الأربع بينه وبين دورتموند قبل قمتهما المرتقبة والحاسمة على أرض الأخير “سيغنال إيدونا بارك” بعد عشرة أيام وتحديدا في 26 مايو الحالي.

روابط ذات صلة

“الغذاء والدواء”: فاعلية استخدام “بوابات التعقيم” للحد من انتشار “كورونا” غير مثبتة

“الغذاء والدواء”: فاعلية استخدام “بوابات التعقيم” للحد من انتشار “كورونا” غير مثبتة
شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة

شلالات أمطار منطقة الباحة ترسم لوحة من الطبيعة الخلابة
“الصحة” : مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا

“الصحة” : مرضى السكري أكثر عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*