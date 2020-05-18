بايرن ميونخ يعزز صدارته للدوري الألماني بثنائية في مرمى أونيون برلين

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عزز بايرن ميونيخ، حامل اللقب في الأعوام السبعة الأخيرة، صدارته للدوري الألماني لكرة القدم بفوزه الثمين على مضيفه أونيون برلين 2-صفر اليوم على ملعب “آن در ألتن فورستيري” في العاصمة الألمانية برلين في المرحلة 26 من الدوري المحلي في كرة القدم.

وسجل البولندي روبرت ليفاندوفسكي (40 من ركلة جزاء) والفرنسي بنجامان بافار (80) هدفي البايرن الذي عزز موقعه في صدارة البوندسليغا برصيد 58 نقطة مقابل 54 لبوروسيا دورتموند الذي افتتح أمس استئناف الدوري بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بفوز عريض على جاره شالكه برباعية نظيفة .

وأبقى بايرن ميونيخ الذي حقق فوزه السادس على التوالي خارج قواعده، على فارق النقاط الأربع بينه وبين دورتموند قبل قمتهما المرتقبة والحاسمة على أرض الأخير “سيغنال إيدونا بارك” بعد عشرة أيام وتحديدا في 26 مايو الحالي.