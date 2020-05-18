الدوري الألماني: ماينتس يقتنص التعادل من كولن

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اقتنص ماينتس نقطة ثمينة من مستضيفه كولن بتعادله معه ٢-٢ بعد أن كان متأخراً بهدفين دون مقابل اليوم، وذلك في أولى مباريات الفريقين بعد استئناف الدوري الألماني لكرة القدم نشاطه بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن المرحلة السادسة والعشرين.

وتقدم كولن بهدفين لمارك أوث عند الدقيقة (6 ) من ركلة جزاء والنمساوي فلوريان كاينتس عند الدقيقة (53)، ورد الضيوف بهدفي النيجيري تايوو أوونيي(61) والكاميروني بيار كوندي مالونغ (72).

ولم يختلف المشهد كثيرا في ملعب “ريني إينيرجي” في كولن حيث التزم الفريقان التعليمات ذاتها بدءا من الوصول والدخول إلى أرض الملعب والاحتفالات بالأهداف غير الصاخبة.

وافتتح أصحاب الأرض التسجيل باكرا بعدما استلم أوث كرة رائعة من الكولومبي جون كوردوبا على حدود منطقة الجزاء وتوغل إلى داخلها، قبل أن يتعرض للدفع من قائد ماينتس الفرنسي موسى نياكاتي فاحتسبت ركلة جزاء في صالحه انبرى لها بنفسه ووضعها على يسار الحارس فلوريان مولر عند الدقيقة (6).

وسنحت فرصة للضيوف لمعادلة النتيجة بعدما تلاعب النمساوي كريم أونيسيوو باللاعبين داخل المنطقة قبل أن يمرر الكرة إلى الهولندي جان بول بويتيس إلا أن تسديدته ارتدت من الدفاع بجانب القائم (12).

وعزز كاينتس تقدم الفريق المضيف برأسية خاطفة على القائم الثاني بعد عرضية متقنة عن الجهة اليمنى من البديل دومينيك دريكسلير عند الدقيقة (53).

وبعد خمس دقائق على دخوله بديلا، قلص أوونيي النتيجة للضيوف عندما تلقى عرضية زاحفة من الجهة اليمنى من ريدلي باكو، سددها في المرمى مسجلاً باكورة أهدافه في البوندسليغا عند الدقيقة (61).

وعادل مالونغ النتيجة لماينتس بعدما توغل بمفرده داخل المنطقة وسط هشاشة دفاعية مفاجئة للاعبي كولن، قبل أن يسدد كرة زاحفة على يسار الحارس مسجلاً هدفه الثالث هذا الموسم عند الدقيقة (72).

ولجأ كل من المدربين ماركوس جيسدول وأكيم بيرولزر إلى التبديلات الخمسة جميعها التي بات يسمح بها بعد القرار الصادر من مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب).

وبقي كولن عاشرا برصيد 33 نقطة فيما بقي ماينتس في المركز الخامس عشر بـ 27 نقطة.