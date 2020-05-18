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الجيش اليمني يحبط محاولات هجومية لميليشيا الحوثي في حرض

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الجيش اليمني يحبط محاولات هجومية لميليشيا الحوثي في حرض

الجيش اليمني يحبط محاولات هجومية لميليشيا الحوثي في حرض
http://almnatiq.net/?p=865072

أحبط الجيش اليمني هجمات شنتها ميليشيا الحوثي الانقلابية استهدفت مواقعه شمال غرب محافظة حجة شمالي غرب البلاد.
وقال مصدر عسكري يمني: إن قوات الجيش اليمني رصدت محاولات هجومية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في جبهة حرض وتمكنت من إفشالها وتكبيد الميليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.
في غضون ذلك قصفت الميليشيا الإنقلابية مواقع تابعة للجيش في محافظتي تعز، والضالع، ردت على إثره قوات الجيش على تلك الاعتداءات الحوثية وكبدتها خسائر فادحة، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
كما دفعت ميليشيا الحوثي الانقلابية بتعزيزات وآليات قتالية إلى عدد من المواقع في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
ويأتي ذلك فيما تواصل قوات الجيش التزامها بتوجيهات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بوقف إطلاق النار استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

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