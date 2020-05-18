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أمانة الجوف تنفذ 177 جولة تأكيدية لتطبيق الأنظمة و الاشتراطات الصحية

أمانة الجوف تنفذ 177 جولة تأكيدية لتطبيق الأنظمة و الاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=865104
المناطق - الجوف

نفذت أمانة منطقة الجوف أمس 177 جولة ، منها 5 جولات مشتركة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على الأسواق المركزية، ومساكن العمالة، للتأكد من تطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية خلال شهر رمضان المبارك 1441 والتزمها بالتدابير الصحية الوقائية المرتبطة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحسين المشهد الحضري.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عبدالله بن بدر الماجد أن هذه الحملات أسفرت عن 8 مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية ، و 5 مخالفات في عدم التزام بعض المحلات بالتدابير الصحية الوقائية، وأصدرت 3 مخالفة من الأنشطة المستثناة خلال فترة الحظر، إضافة إلى إصدار 17 شهادة صحية لعدد من المنشآت.
وفي جانب النظافة والإصحاح البيئي رفعت الأمانة 1514 طناً من النفايات بمشاركة 1442 فردا و 305 آلية ومعدة، وإزالة 2957 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، ومصادرة 231 كيلو جرامات من المنتجات المخالفة وغير الصالحة للاستخدام، إضافة إلى تطهير وتعقيم 2624 مواقع عامة، وتنظيف وتطهير 258 موقعاً في المحلات والأسواق التجارية، باستخدام 45911 لتراً من المعقمات والمطهرات.

وأكد الماجد عن استمرار أمانة الجوف وكافة بلدياتها التابعة في تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع وحملات التطهير والتعقيم للقضاء على هذا الوباء من أجل بيئة آمنة على الجميع، وفق توجيهات ومتابعة من قبل أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان داعياً المواطنين والمقيمين والتواصل معها في حال وجود أي محل أو منشأة لم تطبق الإجراءات الاحترازية أو استفسارات أخرى من خلال مركز خدمة العملاء “940”.

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