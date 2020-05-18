منسوبو ومتطوعو الهلال الأحمر بالجوف يوزعون وجبات إفطار على رجال الأمن

المناطق - الجوف

قام منسوبو ومتطوعو فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف قبيل مغرب اليوم الأحد الموافق 24 رمضان 1441 هـ بتوزيع وجبات افطار على رجال الأمن المتمركزين ببعض المواقع بمدينة سكاكا .

وقدمت هذه المبادرة تقديراً للدور الذي يقوم به رجال الأمن أثناء فترة حظر التجول والتي تشهدها المملكة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد ( Covid-19 ) حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين .

وتجدر الإشارة أن فرع الهيئة بالمنطقة قدم العديد من المبادرات سواء كانت في أوقات حظر التجول أو وقت السماح وذلك حرصاً منه للحد من إنتشار هذه الجائحة وتقديراً للدور الكبير الذي تقوم به القطاعات الأمنية وباقي القطاعات حرصاً منه على سلامة المجتمع .