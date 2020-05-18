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أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

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أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة
http://almnatiq.net/?p=865114
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق ( جازان، نجران، عسير، الباحة ، مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ، الرياض، القصيم ،حائل).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

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