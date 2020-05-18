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أسعار النفط تحطم الرقم القياسي الشهري

أسعار النفط تحطم الرقم القياسي الشهري
http://almnatiq.net/?p=865120
المناطق - وكالات

ارتفع فجر اليوم سعر خام برنت فوق 33 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 13 أبريل الماضي، محطما الرقم القياسي لأسعار النفط طوال شهر، حسب بيانات التداول في بورصة لندن لليوم الاثنين.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم  يوليو 2020 بنسبة 1.6% وبلغت 33.02 دولار للبرميل. وكانت آخر مرة تم تداول النفط فوق 33 دولارا للبرميل في 13 أبريل 2020.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو فوق 30 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 17 مارس، محققا قفزة بـ 1.80%، ووصل فجر اليوم إلى  30.05 دولار للبرميل.

وفي 15 مايو الجاري، ارتفعت أسعار نفط برنت وكسرت حاجز 32 دولارا للبرميل خلال التداول في بورصة لندن. ثم ارتفعت العقود الآجلة لشهر يوليو لخليط برنت المرجعي إلى 32.2 دولار للبرميل، بزيادة 3.3 في المائة.

وعادت أسعار النفط إلى النمو بعد أن بدأت اتفاقية خفض إنتاج دول (أوبك +) المستعادة في 1 مايو بالسريان. بالإضافة إلى ذلك، فإن قرار العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، بخفض الإنتاج طوعا قد أثر بشكل إيجابي على الأسعار.

وذكرت وكالة الطاقة الدولية سابقا أنه على الرغم من أن تأثير التدابير المتخذة ملحوظ بالفعل، إلا أنها لا تزال صغيرة من أجل تحقيق استقرار كامل ودائم في سوق الذهب الأسود.

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