الشرطة الإسرائيلية تعلن سبب وفاة السفير الصيني

قالت الشرطة الإسرائيلية ليل الأحد، إن السفير الصيني الذي وجد ميتا في منزله توفي نتيجة سكتة قلبية، لكن بدا أن الإعلان لم يكن كافيا لبكين التي قررت إرسال فريق تحقيق إلى إسرائيل.
وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، الأحد، العثور على السفير الصيني، دو وي (58 عاما) ميتا في شقته بضاحية هرتسيلا شمالي تل أبيب.
وفتحت الشرطة تحقيقا في الوفاة، رغم أنها قالت في بداية الأمر إنه لا دليل على وقوع حادث متعمد.
وحسبما أوردت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فقد قدر الخبراء الطبيون أن السفير توفي أثناء نومه نتيجة سكتة قلبية.
وعين الدبلوماسي لدى تل أبيب في أواخر فبراير الماضي، أي قبل 3 أشهر، وكان يعيش في إسرائيل بمفرده في منزله فيما زوجته وابنه يعيشان في الصين.
التعليقات (٠) اضف تعليق