الشرطة الإسرائيلية تعلن سبب وفاة السفير الصيني

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، الأحد، العثور على السفير الصيني، دو وي (58 عاما) ميتا في شقته بضاحية هرتسيلا شمالي تل أبيب.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الوفاة، رغم أنها قالت في بداية الأمر إنه لا دليل على وقوع حادث متعمد.

وحسبما أوردت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فقد قدر الخبراء الطبيون أن السفير توفي أثناء نومه نتيجة سكتة قلبية.

وعين الدبلوماسي لدى تل أبيب في أواخر فبراير الماضي، أي قبل 3 أشهر، وكان يعيش في إسرائيل بمفرده في منزله فيما زوجته وابنه يعيشان في الصين.