الشرطة الإسرائيلية تعلن سبب وفاة السفير الصيني

الشرطة الإسرائيلية تعلن سبب وفاة السفير الصيني

أبرز المواد
أسعار النفط تحطم الرقم القياسي الشهري

أسعار النفط تحطم الرقم القياسي الشهري

أبرز المواد
مؤشر خطير على احتمال تفشي كورونا بصمت في اليمن

مؤشر خطير على احتمال تفشي كورونا بصمت في اليمن

أبرز المواد
أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

أبرز المواد

الشرطة الإسرائيلية تعلن سبب وفاة السفير الصيني

الشرطة الإسرائيلية تعلن سبب وفاة السفير الصيني
http://almnatiq.net/?p=865123
المناطق - وكالات

قالت الشرطة الإسرائيلية ليل الأحد، إن السفير الصيني الذي وجد ميتا في منزله توفي نتيجة سكتة قلبية، لكن بدا أن الإعلان لم يكن كافيا لبكين التي قررت إرسال فريق تحقيق إلى إسرائيل.

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت، الأحد، العثور على السفير الصيني، دو وي (58 عاما) ميتا في شقته بضاحية هرتسيلا شمالي تل أبيب.

وفتحت الشرطة تحقيقا في الوفاة، رغم أنها قالت في بداية الأمر إنه لا دليل على وقوع حادث متعمد.

وحسبما أوردت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فقد قدر الخبراء الطبيون أن السفير توفي أثناء نومه نتيجة سكتة قلبية.

وعين الدبلوماسي لدى تل أبيب في أواخر فبراير الماضي، أي قبل 3 أشهر، وكان يعيش في إسرائيل بمفرده في منزله فيما زوجته وابنه يعيشان في الصين.

روابط ذات صلة

أسعار النفط تحطم الرقم القياسي الشهري

أسعار النفط تحطم الرقم القياسي الشهري
مؤشر خطير على احتمال تفشي كورونا بصمت في اليمن

مؤشر خطير على احتمال تفشي كورونا بصمت في اليمن
أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على مناطق من المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*