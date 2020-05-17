تُدشن العيادات الافتراضية بمستشفى الولادة والأطفال بـ الخرج

الخرج - أشرف العصيمي

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري العيادات الافتراضية بمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الخرج.

وأوضح الدكتور التويجري أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص صحة الرياض لضمان استمرار وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين في ظل وجود جائحة كورونا، منوها بجهود العاملين بالمستشفى على هذه المبادرة.

وأكد التويجري حرص وزارة الصحة على تذليل كافة الصعوبات لتجويد الخدمات الصحية المقدمة في المنطقة في ظل هذه الجائحة وتسخيرها كافة الإمكانات لخدمة المرضى بما يكفل لهم حصولهم على الخدمة مع مراعاة الإجراءات الإحترازية التي تقوم بها الدولة للحفاظ على صحة وسلامة جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين.

من جهته، أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة أن العيادة الافتراضية تعتبر عيادة حقيقية يقوم فيها الطبيب في المستشفى بالاطلاع على ملف المريض والاتصال به صوتيا ومرئيا في منزلة دون الحاجة للحضور للمستشفى.

وأكد أن العيادات الافتراضية تعمل وفق آلية محددة حيث يقوم المريض بحجز موعد يناسبه بالاتصال بالمستشفى ممثلاً بقسم المواعيد، وإثر ذلك يرسل المستشفى رسالة نصية على هاتف المريض بتاريخ ووقت الموعد مع بعض التعليمات التقنية اللازمة، ويتم الاتصال على المريض من خلال برنامج المكالمات المرئية Google Due الموجود في متجر التطبيقات، وعند الانتهاء من عملية فحص المريض من قبل الطبيب ووصف العلاج له يتم إيصال الأدوية لمنزل المريض من خلال خدمة (دواؤك يوصلك)، لافتا إلى أنه في حال حاجة المريض إلى فحص مخبري أو إشعاعي يتم حجز موعد للمريض من خلال مركز الاتصال.

بدوره ثمن مدير مستشفى الولادة والأطفال الإخصائي سعود النداح الدعم اللا محدود من «صحة الرياض» لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتجويدها وإيجاد البدائل المناسبة بما يحفظ سلامة المرضى وخدمتهم على أكمل وجه.