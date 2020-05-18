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تذكرة الطيران تقفز بهذه النسبة عند استئناف الرحلات الجوية

تذكرة الطيران تقفز بهذه النسبة عند استئناف الرحلات الجوية
http://almnatiq.net/?p=865146
المناطق - وكالات

أصدر اتحاد النقل الجوي الدولي (أياتا) تقريراً يتوقع تكلفة الطيران على متن أنواع الطائرات المختلفة بعد فرض فيروس كورونا قوانين التباعد الاجتماعي.

ويظهر التقرير أنه في حال استئناف الرحلات الجوية واعتماد قوانين التباعد الاجتماعي التي تفرض حمولة قصوى لا تتعدى حوالي 50% كحد أقصى على بعض الطائرات، فمن الممكن أن ترتفع تكلفة كل راكب بنسبة تصل إلى 102%، وفقا لجريدة القبس الكويتية.

ووفقاً لما ذكره التقرير، فإن أسعار التذاكر قد تبدأ منخفضة في البداية، إلا أن السفر الجوي قد يصبح مكلفاً مع زيادة قيود التباعد الاجتماعي المفروضة على المقاعد، وزيادة تكاليف تشغيل الطائرات.

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