احدث الأخبار

من مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد التابوت بجزيرة فرسان
منطقة جازان
 الهند تجلي الآلاف مع اقتراب إعصار في خضم كورونا
أبرز المواد
 نائبة أفغانية تهاجم إيران: يطلقون النار على شعبهم فماذا نتوقع لأبنائنا؟
أبرز المواد
 تذكرة الطيران تقفز بهذه النسبة عند استئناف الرحلات الجوية
أبرز المواد
 السودان تسجل 302 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.07%
أبرز المواد
 علماء يحذرون: الآثار النفسية لتفشي كورونا قد تستمر
أبرز المواد
 تُدشن العيادات الافتراضية بمستشفى الولادة والأطفال بـ الخرج
منطقة الرياض
 حرب التصريحات تتواصل وترمب يرد على أوباما: “أنت غير كفء”
أبرز المواد
 مسؤول أميركي: الصين نشرت الفيروس عمداً إلى العالم
أبرز المواد
 “قفاز العناق”.. من أجل حضن آمن في زمن الوباء
أبرز المواد
 الشرطة الإسرائيلية تعلن سبب وفاة السفير الصيني
أبرز المواد
من مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد التابوت بجزيرة فرسان

من مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد التابوت بجزيرة فرسان

منطقة جازان
الهند تجلي الآلاف مع اقتراب إعصار في خضم كورونا

الهند تجلي الآلاف مع اقتراب إعصار في خضم كورونا

أبرز المواد
نائبة أفغانية تهاجم إيران: يطلقون النار على شعبهم فماذا نتوقع لأبنائنا؟

نائبة أفغانية تهاجم إيران: يطلقون النار على شعبهم فماذا نتوقع لأبنائنا؟

أبرز المواد
تذكرة الطيران تقفز بهذه النسبة عند استئناف الرحلات الجوية

تذكرة الطيران تقفز بهذه النسبة عند استئناف الرحلات الجوية

أبرز المواد

من مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد التابوت بجزيرة فرسان

من مشروع سمو ولي العهد لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة .. مسجد التابوت بجزيرة فرسان
http://almnatiq.net/?p=865155
جازان - فضة عطيف

قبل نحو 300 عام ، في جنوب البحر الأحمر وسط جزيرة فرسان التابعة لمنطقة جازان، أنشئ مسجد التابوت الذي يعد من أبرز المباني التراثية بالمنطقة ، وهو ضمن مشروع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – لترميم وتأهيل المساجد التاريخية بالمملكة التي تضم 30 مسجدا في 10 مناطق.
ويعد مسجد التابوت من أقدم مساجد جزيرة فرسان ، التي اشتهرت بتجارة اللؤلؤ ، وأثرت على ازدهار فنون العمارة وتنوعها لكونها ممرًا مهمًا على البحر الأحمر ، وقد كان ملحقا بالمسجد مئذنة ومقابر قديمة ولكنها أزيلت في أثناء عمليات الترميم، كما تم توسعة المسجد وإضافة خدمات ومصلى للنساء وذلك لاستيعاب أعداد المصلين بالمنطقة، ومن أشهر أئمة المسجد الشيخ ناصر بن عبدالله الرفاعي الذي داوم على رعاية المسجد والاهتمام به.
ويقع مسجد التابوت بحي الطرمبي وسط جزيرة فرسان جنوب البحر الأحمر ، وتبعد الجزيرة نحو 50 كم جنوب غرب مدينة جيزان.
ويتميز المسجد ببنائه على نمط بناء المساجد في منطقة جازان ، وقد بني من الحجر المنقبي والطين ، وتبلغ مساحته الكلية نح 2532م ويتسع لنحو (106) مصلين .
ويتكون المسجد من بيت للصلاة وسقفه مكون من ثلاث قباب متساوية الحجم تقريبًا، بداخله المحراب ، وتتصل به من الجهة الجنوبية التوسعة الحديثة وهي مستطيلة الشكل ودورات مياه وأماكن وضوء للرجال ، ومصلى للنساء ، وللمسجد ثلاثة مداخل في الجهة الغربية والجهة الشرقة والثالثة في الواجهة الجنوبية.
و بعد تطويره في وقتنا الحالي يتكون من بيت الصلاة ، ومصلى للنساء ، ودورات المياه وأماكن الوضوء للرجال والنساء ، وغرفة للحارس، ويتسع لـ (164) مصليًا.

 

روابط ذات صلة

تعليم صبيا : استلام باكورة 38 مشروعًا مدرسيًا تضم 140 مدرسة يوليو المقبل

تعليم صبيا : استلام باكورة 38 مشروعًا مدرسيًا تضم 140 مدرسة يوليو المقبل
“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار على منطقتي عسير وجازان

“الأرصاد” تنبه من هطول أمطار على منطقتي عسير وجازان
الشؤون الاسلامية بجازان : احالة قضية اعتداء وإتلاف محتويات جامع الفاروق بالداير الى الجهات الامنية

الشؤون الاسلامية بجازان : احالة قضية اعتداء وإتلاف محتويات جامع الفاروق بالداير الى الجهات الامنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*