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تنمية أبوعريش تنظم ورشة عمل لدعم الأسر المنتجة بمنطقة جازان

تنمية أبوعريش تنظم ورشة عمل لدعم الأسر المنتجة بمنطقة جازان

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تنمية أبوعريش تنظم ورشة عمل لدعم الأسر المنتجة بمنطقة جازان

تنمية أبوعريش تنظم ورشة عمل لدعم الأسر المنتجة بمنطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=865168
جازان - فضة عطيف

أوصت ورشة عمل متخصصة عن “الاحتياجات والتحديات التي تواجه الأسر المنتجة” ، نظمتها أمس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في أبوعريش بالشراكة مع مؤسسة الشيخ عبدالله السبيعي الخيرية ، بتطوير مشاريع الأسر المنتجة ، وتحويلها من منزلية إلى إلكترونية للعمل عن بعد في ظل الأزمة الحالية ، وتقديم خدمات التوصيل لمنتجات الأسر المنتجة فضلًا عن إنشاء منصة إلكترونية لتسويق منتجات الأسر بدعم من بنك التنمية الاجتماعية.
وتضمنت ورشة العمل التي شارك فيها بنك التنمية الاجتماعية والمؤسسات المانحة ووسطاء التمويل الأصغر والأسر المنتجة  ، حزمة من التوصيات منها تقديم الدعم النفسي للأسر المنتجة في ظل هذه الأزمة من أجل التخطيط للمستقبل ، وتقديم برامج توعوية وتثقيفية تهدف لتطوير مستوى الأسر وتنفيذ دورات تدريبية للأسر المنتجة عن بعد في كل من التسويق الإلكتروني والمحاسبة وإدارة المخزون والادخار .
وأوضح رئيس لجنة تنمية أبوعريش عبده راجحي أن ورشة العمل التي تم عقدها “عن بعد” شملت كذلك التوصية بالتنسيق مع إمارات المناطق والمحافظات لاستخراج تصاريح التجول للأسر المنتجة أو لمناديب توصيل منتجاتهم ، وتعزيز دور اللجان والجمعيات في التسويق لمنتجات الأسر المنتجة والعمل على إنشاء جمعيات تعاونية أو صناديق تكون تحت اشراف اللجان والجمعيات.
وأضاف أن التوصيات شملت كذلك المساهمة في سداد إيجارات محلات الأسر المنتجة المتضررة ، وعقد اتفاقيات شراكة مع المجمعات التجارية الكبرى والاستفادة من الشراكات التي عقدها بنك التنمية الاجتماعية مع تلك الجهات وذلك لإنشاء رفوف للأسر المنتجة لعرض منتجاتها فيها ، فضلًا عن إطلاق معرض افتراضي لتسويق منتجات الأسر المنتجة ، وتخصيص أرقام لتقديم الاستشارات للأسر المنتجة .

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