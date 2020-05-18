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الرئيس الصيني: تعاملنا بشفافية من لحظة اكتشاف كورونا

الرئيس الصيني: تعاملنا بشفافية من لحظة اكتشاف كورونا
http://almnatiq.net/?p=865178
المناطق - وكالات

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الاثنين، أن بلاده “تعاملت بشفافية من لحظة اكتشاف فيروس كورونا”.

وجاءت كلمة الرئيس الصيني في الحفل الافتتاحي للجلسة الـ73 لجمعية الصحة العالمية عبر الفيديو، بناء على دعوة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وقال بينغ إن “منظمة الصحة العالمية يجب أن تقود أي مراجعة حول فيروس كورونا”.

ودعا الرئيس الصيني إلى “تضامن دولي” في مواجهة جائحة كورونا.

وحث الرئيس الصيني على “توفير التكنولوجيا والمساعدات الطبية للدول الإفريقية” في مواجهة فيروس كورونا.

وفي تصريحات تدل على أن العلاقات بين أميركا والصين قد تذهب في طريق اللاعودة، صرح بيتر نافارو، المستشار التجاري بالبيت الأبيض، خلال مقابلة بثت على “WSJ at Large” التابعة لشبكة Fox Business Network، بأن الصين سمحت عن عمد بانتشار فيروس كورونا التاجي في بقية العالم، وحمت بكين وشنغهاي، وأن الفيروس “كان يمكن احتواؤه في ووهان”.

ومن جانبها، نفت الصين جملة وتفصيلا تلك الاتهامات، واعتبرت أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحاول أن تلقي بمسؤولياتها في مواجهة الفيروس على بكين.

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