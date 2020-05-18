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صندوق رؤية التابع لسوفت بنك يتكبد خسائر تشغيلية سنوية قيمتها 18 مليار دولار

صندوق رؤية التابع لسوفت بنك يتكبد خسائر تشغيلية سنوية قيمتها 18 مليار دولار

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صندوق رؤية التابع لسوفت بنك يتكبد خسائر تشغيلية سنوية قيمتها 18 مليار دولار

صندوق رؤية التابع لسوفت بنك يتكبد خسائر تشغيلية سنوية قيمتها 18 مليار دولار
http://almnatiq.net/?p=865182
المناطق - وكالات

أعلنت مجموعة سوفت بنك اليابانية الاثنين تسجيل خسائر تشغيلية سنوية بقيمة 1.9 تريليون ين (18 مليار دولار) في صندوق رؤية العملاق التابع لها، إذ تراجعت استثمارات الصندوق في قطاع التكنولوجيا لما دون التكلفة مما دفع المجموعة لتسجيل أكبر خسائر لها على الإطلاق.

واستثمارات الصندوق البالغة 75 مليار دولار في 88 شركة ناشئة أصبحت بقيمة 69.6 مليار دولار بنهاية مارس آذار بعد تكبد خسائر تقارب عشرة مليارات دولار في شركتي وي ورك وأوبر تكنولوجيز وحدهما.

وتسببت تلك النتائج الكارثية للصندوق في خسارة للمجموعة ككل بقيمة 1.4 تريليون ين في العام المنتهي في مارس آذار.

وأسفرت استراتيجية الرئيس التنفيذي ماسايوشي سون التي تعتمد على ضخ مبالغ هائلة من السيولة والدفع لتحقيق نمو سريع عن تسجيل خسائر في فصلين متعاقبين في الصندوق البالغ حجمه 100 مليار دولار قبل أن تُضاف جائحة فيروس كورونا المستجد للمشهد.

وسجلت سوفت بنك خسارة بقيمة 7.5 مليار دولار في استثمارات أخرى في قطاع التكنولوجيا عزتها بشكل أساسي إلى الصدمة الاقتصادية بسبب التفشي والتي فاقمت مشكلات كامنة كانت تعاني منها الكثير من استثماراتها في شركات ناشئة لم ترسخ أقدامها بعد.

ولم تقدم الشركة الكثير من التفاصيل بشأن الشركات التي شهدت شطبا للأصول لكنها قدمت تفاصيل على أساس القطاعات أظهرت أن قيمة استثمارات الصندوق في التشييد والعقارات أصبحت أقل من نصف سعر التكلفة إضافة لهبوط شديد الحدة في الاستثمارات في مجال النقل.

وأشارت المجموعة إلى أنها بصدد مواجهة المزيد من المشكلات وقالت إن “الضبابية التي تكتنف نشاطها للاستثمار ستستمر على مدى السنة المالية القادمة” إذا استمرت الجائحة.

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