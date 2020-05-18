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وزارة الخارجية الإيرانية تجدد استعدادها للحوار وإزالة سوء الفهم مع المملكة

وزارة الخارجية الإيرانية تجدد استعدادها للحوار وإزالة سوء الفهم مع المملكة
http://almnatiq.net/?p=865185
المناطق - يوسف المطيري

جددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين على لسان المتحدث الرسمي باسمها عباس موسوي”، استعدادها للحوار وإزالة سوء الفهم مع المملكة سواء عبر وسطاء أو دون وسطاء.

وقال المتحدث موسوي وفقاً لـ”وكالة أنباء فارس” شبه الرسمية:”لقد أعلنا من قبل أن إيران على استعداد للحوار وإزالة سوء الفهم مع السعودية سواء عبر وسطاء أو من دون وسطاء”.

وتابع موسوي بقوله إن المنطقة بحاجة إلى أن تتجه في هذا المسار، مشيرا إلى أن أحضان إيران مفتوحة.

وليست هذه الدعوة بالجديدة فقد سبق وجدد رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية “كمال خرازي” في فبراير الماضي استعداد بلاده مستعدة للتفاوض مع المملكة.

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