عبادي: تنظيم قطاع الغاز يمنع الخارجين عن المهنة ويحد من الحوادث

مكة - عادل الزهراني

شاد رئيس لجنة توزيع وتمديدات الغاز بالغرفة التجارية والصناعية بجدة سابقا خالد عبادي بمشروع نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول المسال الذي طرحته وزارة الطاقة للأغراض السكنية والتجارية المعدّل.

وقال عبادي نطمح إلى أن يتم تنظيم قطاع الغاز أسوة بشركات الكهرباء والاتصالات التي حققت تميزا في خدماتها المقدمة للمستفيدين مشيرا إلى أن تنظيم قطاع الغاز يهدف إلى منع مزاولة النشاط لغير المختصين لهذا القطاع كما أنه يمنع حدوث الكوارث والحوادث بسبب وجود جهة تجارية معتبرة يتم التعامل معها في الصيانة الدورية شبكات الغاز المركزي وكذلك الرجوع اليها ومحاسبتها في أي تقصير قد يحدث مستقبلا.

وأضاف قائلا يعد الغاز أحد أهم مصادر الطاقة ومن خلال تنظيم هذا القطاع سوف تتمكن المنشآت المتوسطة والصغيرة من دخول هذا القطاع بكل قوة وثقة مشيرا إلى أن دورها يكمن في تمديد شبكات الغاز وتركيب أنظمة الأمان بجودة عالية حسب المعايير العالمية .