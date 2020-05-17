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ألمانيا تسجل أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا

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ألمانيا تسجل أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا

ألمانيا تسجل أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=865196
المناطق - واس

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم أكثر من 174700 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 400 حالة منذ أمس الأحد، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.
وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 7934 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 21 حالة منذ أمس.
من جهته أوضح معهد “روبرت كوخ” الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، أنه تم تعافي 154600 مصاب من الفيروس حتى الآن.

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