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شرطة الرياض : ضبط (39) متسولاً من جنسيات مختلفة في عدد من الأحياء والقبض على (22) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

شرطة الرياض : ضبط (39) متسولاً من جنسيات مختلفة في عدد من الأحياء والقبض على (22) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

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شرطة الرياض : ضبط (39) متسولاً من جنسيات مختلفة في عدد من الأحياء والقبض على (22) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل

http://almnatiq.net/?p=865200
المناطق - واس

صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الجهات الأمنية في مكافحة ظاهرة التسول بالمنطقة، فقد تم ضبط (39) شخصاً من جنسيات مختلفة، في أحياء (الشميسي، الملز، الوزارات، الإسكان) في مدينة الرياض ممن امتهنوا التسول.
كما أوضح التويجري، أنه ضمن الجهود في متابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، فقد تم القبض على (22) مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية بحيي (العوالي ونمار) في مدينة الرياض.
وقد جرى إيقاف الجميع واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

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