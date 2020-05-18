مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,268 سلة غذائية رمضانية في شبوة

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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 1,268 سلة غذائية رمضانية، تزن 93 طنًا و832 كيلو جراماً ، للنازحين والأسر الأشد فقرا في مديرية بيحان بمحافظة شبوة، استفاد منها 768 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية .