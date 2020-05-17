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إجراء 13752 اختبارًا نهائيًا «عن بعد» لطلاب وطالبات جامعة القصيم

إجراء 13752 اختبارًا نهائيًا «عن بعد» لطلاب وطالبات جامعة القصيم
http://almnatiq.net/?p=865222
المناطق - بريدة

استعرضت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، التقرير الشامل للاختبارات النهائية للعام الجامعي 1441هـ، والتي تم إجراؤها من خلال منظومة التعلم عن بعد في ظل تعليق الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها حكومة المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد شهدت الجامعة بمختلف كلياتها إجراء 13752 اختبارا “عن بعد” للطلاب والطالبات خلال الفترة من 26 أبريل حتى 14 مايو 2020م، حيث أوضحت الإحصائية التي أعلنتها العمادة أن إجمالي الطلبة الذين أدوا الاختبارات النهائية، قد بلغ 101808 من الطلاب، و173055 من الطالبات، بمجموع اختبارات بلغ 13752 اختبارا، حيث تنوعت هذه الاختبارات لتشمل 11403 اختبارا إلكترونيا، و370 اختبارا شفهيا مباشرا، إضافة إلى 287 مشروعًا، و873 بحثًا، و819 أخرى توزعت ما بين اختبارات الكتاب المفتوح والعروض التقديمية وطرق التقويم الأخرى.

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