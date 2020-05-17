إجراء 13752 اختبارًا نهائيًا «عن بعد» لطلاب وطالبات جامعة القصيم

المناطق - بريدة

استعرضت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، التقرير الشامل للاختبارات النهائية للعام الجامعي 1441هـ، والتي تم إجراؤها من خلال منظومة التعلم عن بعد في ظل تعليق الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها حكومة المملكة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.