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قطر تعلن تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

قطر تعلن تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
http://almnatiq.net/?p=865225
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الاثنين، تسجيل 1365 إصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19” خلال الـ24 ساعة الماضية.

قطر تعلن تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضيةتسجيل 1642 إصابة جديدة بكورونا في قطر
وقالت وزارة الصحة إن 529 شخصا تعافوا من المرض، ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في قطر إلى 4899 حالة.

وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس إلى 29055 مصابا، أما حصيلة الوفيات فقد بلغت 15 حالة.

تجدر الإشارة إلى أن قطر أعلنت أمس الأحد، في حصيلة يومية عن تسجيل 1632 مؤكدة بالفيروس.

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