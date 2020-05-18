لجنة النقل تجتمع برئيس هيئة الطيران المدني وتستعرض تقرير الهيئة السنوي

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http://almnatiq.net/?p=865228
المناطق - واس

بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري، عقدت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى اجتماعًا “عن بعد” برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
وتم خلال الاجتماع مناقشةُ أبزر ما ورد في التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1440 / 1441هـ، المحال للجنة.
كما استعرضت اللجنة خلال اجتماعها “عن بعد” الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال الطيران للمواطنين والمقيمين، والجهود المبذولة للارتقاء بالخدمات الى مستويات أعلى من الجودة، وتحقيق رضا المستفيدين في قطاع النقل الجوي.
وأبدى أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددا من الملحوظات والآراء والاستفسارات، تحقيقًا للتعاون والتكامل بين كافة الاجهزة الحكومية.

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