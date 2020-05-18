فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في استئصال ورم من كتف مريضة والمحافظة على وظائف الطرف كاملة

نجح – بفضل الله – فريق طبي متخصص في مستشفى عسير المركزي من إجراء عملية نوعية تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة لاستئصال ورم سرطاني عميق من كتف مريضة مع المحافظة على وظائف الطرف كاملة.

وأوضحت صحة عسير ، أنه تم استقبال مريضة فالمستشفى تعاني من ورم في الكتف الأيسر لمدة سنة وبعد إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة ، تبين وجود ورم سرطاني في أنسجة و لوح الكتف الأيسر للمريضة ، ليتم عمل خطة علاجية للمريضة وتنويمها وإجراء عملية استئصال للورم كاملاً مع لوح الكتف مع المحافظة على الطرف بكامل وظيفته – ولله الحمد-.

وأكد الفريق الطبي أن العلاج سابقاً كان البتر ولكن مع تطور طرق الجراحة وتقدم العلاج أصبح من الممكن المحافظة على الطرف مع استئصال الورم ، وتعتبر هذه العمليات من العمليات التي كانت تجرى في المراكز المتخصصة في الأورام ، وتم – بفضل الله – إجراؤها بنجاح لأول مره في المنطقة .

وتضمن الفريق الطبي المعالج بقيادة استشاري جراحة أورام العظام بالعضلات في مستشفى عسير المركزي الدكتور إبراهيم بن محمد المفطري ، واستشاري جراحة أورام العظام و العضلات بمدينة الملك فيصل الطبية الدكتور زكي بن سليمان الحفظي ، وبمشاركة استشاري الأورام الدكتور زوران ، والدكتورة هند الاحمري والدكتور عبدالله حسن عسيري.