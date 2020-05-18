احدث الأخبار

فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في استئصال ورم من كتف مريضة والمحافظة على وظائف الطرف كاملة
منطقة عسير
 كيف يجب أن يكون اللقاح المضاد لـ “كوفيد-19″؟
أبرز المواد
 سداد مديونية (691) مستفيداً من خدمة “فُرجت” بأكثر من 55 مليوناً
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية توزع 88 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية استفاد منها 180 ألف صائم في إندونيسيا.
أبرز المواد
 لجنة النقل تجتمع برئيس هيئة الطيران المدني وتستعرض تقرير الهيئة السنوي
أبرز المواد
 قطر تعلن تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
أبرز المواد
 إجراء 13752 اختبارًا نهائيًا «عن بعد» لطلاب وطالبات جامعة القصيم
منطقة القصيم
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,268 سلة غذائية رمضانية في شبوة
أبرز المواد
 عقد جديد لإدارة مخلفات مشروع البحر الأحمر
محليات
 السلطات الأمريكية توقف مشروع بيل غيتس الضخم الخاص بكورونا
أبرز المواد
 وزارة الصحة : تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا .
أبرز المواد
 الكويت تسجّل 841 إصابة جديدة بكورونا و6 حالات وفاة
أبرز المواد
فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في استئصال ورم من كتف مريضة والمحافظة على وظائف الطرف كاملة

فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في استئصال ورم من كتف مريضة والمحافظة على وظائف الطرف كاملة

منطقة عسير
كيف يجب أن يكون اللقاح المضاد لـ “كوفيد-19″؟

كيف يجب أن يكون اللقاح المضاد لـ “كوفيد-19″؟

أبرز المواد
سداد مديونية (691) مستفيداً من خدمة “فُرجت” بأكثر من 55 مليوناً

سداد مديونية (691) مستفيداً من خدمة “فُرجت” بأكثر من 55 مليوناً

أبرز المواد
وزارة الشؤون الإسلامية توزع 88 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية استفاد منها 180 ألف صائم في إندونيسيا.

وزارة الشؤون الإسلامية توزع 88 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية استفاد منها 180 ألف صائم في إندونيسيا.

أبرز المواد

فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في استئصال ورم من كتف مريضة والمحافظة على وظائف الطرف كاملة

فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في استئصال ورم من كتف مريضة والمحافظة على وظائف الطرف كاملة
http://almnatiq.net/?p=865240

نجح – بفضل الله – فريق طبي متخصص في مستشفى عسير المركزي من إجراء عملية نوعية تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة لاستئصال ورم سرطاني عميق من كتف مريضة مع المحافظة على وظائف الطرف كاملة.

وأوضحت صحة عسير ، أنه تم استقبال مريضة فالمستشفى تعاني من ورم في الكتف الأيسر لمدة سنة وبعد إجراء الفحوصات الطبية والمخبرية اللازمة ، تبين وجود ورم سرطاني في أنسجة و لوح الكتف الأيسر للمريضة ، ليتم عمل خطة علاجية للمريضة وتنويمها وإجراء عملية استئصال للورم كاملاً مع لوح الكتف مع المحافظة على الطرف بكامل وظيفته – ولله الحمد-.

وأكد الفريق الطبي أن العلاج سابقاً كان البتر ولكن مع تطور طرق الجراحة وتقدم العلاج أصبح من الممكن المحافظة على الطرف مع استئصال الورم ، وتعتبر هذه العمليات من العمليات التي كانت تجرى في المراكز المتخصصة في الأورام ، وتم – بفضل الله – إجراؤها بنجاح لأول مره في المنطقة .

وتضمن الفريق الطبي المعالج بقيادة استشاري جراحة أورام العظام بالعضلات في مستشفى عسير المركزي الدكتور إبراهيم بن محمد المفطري ، واستشاري جراحة أورام العظام و العضلات بمدينة الملك فيصل الطبية الدكتور زكي بن سليمان الحفظي ، وبمشاركة استشاري الأورام الدكتور زوران ، والدكتورة هند الاحمري والدكتور عبدالله حسن عسيري.

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع الثاني ضمن مبادرة نشامى عسير

الأمير تركي بن طلال يطلق المشروع الثاني ضمن مبادرة نشامى عسير
محافظ بيشة يدشن مبادرة ” المتطوع التقني ” بالمحافظة

محافظ بيشة يدشن مبادرة ” المتطوع التقني ” بالمحافظة
صحة عسير توضح حقيقة توزيع مبالغ مالية للخارجين من الحجر الصحي بمقطع متداول

صحة عسير توضح حقيقة توزيع مبالغ مالية للخارجين من الحجر الصحي بمقطع متداول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*