أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441 1442هـ في الكليات التقنية للبنين والبنات ، والمعاهد الثانوية الصناعية.
وأوضحت الإدارة العامة للتدريب أن مواعيد التسجيل في المنشآت التدريبية لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية ستبدأ من تاريخ 4 إلى 17 11 1441هـ، مشيراً إلى أن التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف سيكون ابتداء من تاريخ 14 إلى 25 11 1441هـ ، مبينة أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي: https:ugate.tvtc.gov.saAFrontGate .
تقني الشمالية يعلن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول 1441 1442
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441 1442هـ في الكليات التقنية للبنين والبنات ، والمعاهد الثانوية الصناعية.
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