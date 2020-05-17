احدث الأخبار

2700 جولة رقابية لبدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان
منطقة القصيم
 تقني الشمالية يعلن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول 1441 1442
منطقة الحدود الشمالية
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ89 ومتحدث الصحة يكشف عن إجراء أكثر من مليون تقييم ذاتي عبر تطبيق موعد
أبرز المواد
 أمانة الجوف تشدد رقابتها على المسالخ ونقاط الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية
منطقة الجوف
 الأمير تركي بن طلال يطلق مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية
منطقة عسير
 فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في استئصال ورم من كتف مريضة والمحافظة على وظائف الطرف كاملة
منطقة عسير
 كيف يجب أن يكون اللقاح المضاد لـ “كوفيد-19″؟
أبرز المواد
 سداد مديونية (691) مستفيداً من خدمة “فُرجت” بأكثر من 55 مليوناً
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية توزع 88 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية استفاد منها 180 ألف صائم في إندونيسيا.
أبرز المواد
 لجنة النقل تجتمع برئيس هيئة الطيران المدني وتستعرض تقرير الهيئة السنوي
أبرز المواد
 قطر تعلن تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
أبرز المواد
 إجراء 13752 اختبارًا نهائيًا «عن بعد» لطلاب وطالبات جامعة القصيم
منطقة القصيم
2700 جولة رقابية لبدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان

2700 جولة رقابية لبدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان

منطقة القصيم
تقني الشمالية يعلن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول 1441 1442

تقني الشمالية يعلن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول 1441 1442

منطقة الحدود الشمالية
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ89 ومتحدث الصحة يكشف عن إجراء أكثر من مليون تقييم ذاتي عبر تطبيق موعد

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ89 ومتحدث الصحة يكشف عن إجراء أكثر من مليون تقييم ذاتي عبر تطبيق موعد

أبرز المواد
أمانة الجوف تشدد رقابتها على المسالخ ونقاط الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية

أمانة الجوف تشدد رقابتها على المسالخ ونقاط الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية

منطقة الجوف

تقني الشمالية يعلن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول 1441 1442

http://almnatiq.net/?p=865250
المناطق - عرعر

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441 1442هـ في الكليات التقنية للبنين والبنات ، والمعاهد الثانوية الصناعية.
وأوضحت الإدارة العامة للتدريب أن مواعيد التسجيل في المنشآت التدريبية لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية ستبدأ من تاريخ 4 إلى 17 11 1441هـ، مشيراً إلى أن التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف سيكون ابتداء من تاريخ 14 إلى 25 11 1441هـ ، مبينة أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي: https:ugate.tvtc.gov.saAFrontGate .

روابط ذات صلة

الشؤون الإسلامية توزع شحنة من هدية الملك سلمان على الأشقاء بالأردن

الشؤون الإسلامية توزع شحنة من هدية الملك سلمان على الأشقاء بالأردن
جراح سعودي يتناول إفطاره في غرفة العمليات لإنقاذ مريض

جراح سعودي يتناول إفطاره في غرفة العمليات لإنقاذ مريض
“صحة الشمالية” عن وفاة مقيم بكورونا: يعاني أمراضًا مزمنة

“صحة الشمالية” عن وفاة مقيم بكورونا: يعاني أمراضًا مزمنة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*