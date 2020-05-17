تقني الشمالية يعلن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول 1441 1442

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أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1441 1442هـ في الكليات التقنية للبنين والبنات ، والمعاهد الثانوية الصناعية.

وأوضحت الإدارة العامة للتدريب أن مواعيد التسجيل في المنشآت التدريبية لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية ستبدأ من تاريخ 4 إلى 17 11 1441هـ، مشيراً إلى أن التسجيل في برنامج اللغة الإنجليزية المكثف سيكون ابتداء من تاريخ 14 إلى 25 11 1441هـ ، مبينة أن التقديم سيكون عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط التالي: https:ugate.tvtc.gov.saAFrontGate .