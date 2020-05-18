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2700 جولة رقابية لبلدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان

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2700 جولة رقابية لبلدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان

2700 جولة رقابية لبلدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان
http://almnatiq.net/?p=865254
المناطق / الرس

كثفت بلدية محافظة الرس الجولات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية وأعمال الإصحاح البيئي وتنفيذ خطط احترازية لمراكز التسوق للمحافظة على السلامة العامة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الرس المهندس صالح السهلي أن البلدية حرصاً منها على سلامة المواطنين والمقيمين تعمل على تسخير كافة جهودها على ضرورة التزام أصحاب المنشآت والعاملين بها بالتعليمات والاشتراطات لسلامة الجميع.

من جهته بين مدير إدارة الرقابة الشاملة صالح السحيباني أن عدد الجولات الميدانية منذ بداية شهر رمضان بلغت ٢٧٠٠ جولة حتى يوم أمس، تتعلق بأعمال الرقابة والإصحاح البيئي نتج عنها إشعار ومخالفة أكثر من ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ منها لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتراخيص، كما تم مصادرة ٤٢٠٠ كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مضيفاً أن البلدية نفذّت من خلال جولاتها التركيز على عمليات الإصحاح البيئي، أما في الجانب التوعوي وضعت البلدية خطة مكثفة لتوعية وتثقيف العاملين لدى منافذ البيع على الطرق الصحيحة لنشر الجانب التوعوي.

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