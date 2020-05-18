احدث الأخبار

رئيس كوريا الجنوبية يحذر من خطورة موجة ثانية من كورونا في حال عدم إيجاد لقاح
أبرز المواد
 صحة تبوك تستقبل 105 استشاري من خلال “سكايب”
منطقة تبوك
 2700 جولة رقابية لبلدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان
منطقة القصيم
 تقني الشمالية يعلن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول 1441 1442
منطقة الحدود الشمالية
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ89 ومتحدث الصحة يكشف عن إجراء أكثر من مليون تقييم ذاتي عبر تطبيق موعد
أبرز المواد
 أمانة الجوف تشدد رقابتها على المسالخ ونقاط الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية
منطقة الجوف
 الأمير تركي بن طلال يطلق مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية
منطقة عسير
 فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في استئصال ورم من كتف مريضة والمحافظة على وظائف الطرف كاملة
منطقة عسير
 كيف يجب أن يكون اللقاح المضاد لـ “كوفيد-19″؟
أبرز المواد
 سداد مديونية (691) مستفيداً من خدمة “فُرجت” بأكثر من 55 مليوناً
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية توزع 88 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية استفاد منها 180 ألف صائم في إندونيسيا.
أبرز المواد
 لجنة النقل تجتمع برئيس هيئة الطيران المدني وتستعرض تقرير الهيئة السنوي
أبرز المواد
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من خطورة موجة ثانية من كورونا في حال عدم إيجاد لقاح

رئيس كوريا الجنوبية يحذر من خطورة موجة ثانية من كورونا في حال عدم إيجاد لقاح

أبرز المواد
صحة تبوك تستقبل 105 استشاري من خلال “سكايب”

صحة تبوك تستقبل 105 استشاري من خلال “سكايب”

منطقة تبوك
2700 جولة رقابية لبلدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان

2700 جولة رقابية لبلدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان

منطقة القصيم
تقني الشمالية يعلن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول 1441 1442

تقني الشمالية يعلن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول 1441 1442

منطقة الحدود الشمالية

رئيس كوريا الجنوبية يحذر من خطورة موجة ثانية من كورونا في حال عدم إيجاد لقاح

رئيس كوريا الجنوبية يحذر من خطورة موجة ثانية من كورونا في حال عدم إيجاد لقاح
http://almnatiq.net/?p=865260
المناطق - وكالات

قال رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، إن بلاده لم تحقق “نصرا ساحقا” على وباء كوفيد-19، محذرا من موجة ثانية للفيروس قد تضرب البلاد مرة أخرى.

وأضاف مون، في كلمة متلفزة خلال اجتماع لأعضاء منظمة الصحة العالمية لتنسيق الجهود الدولية للتصدي للجائحة، اليوم الاثنين: “لم نصل بعد لانتصار ساحق ضد وباء (كوفيد-19)، وهناك مواطن للعدوى، وإذا لم نصل إلى حل أو دواء أو لقاح فموجة أخرى ستعصف بنا مجددا”​​​.

وأضاف: “في هذا العام، نخطط لتوفير 100 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية لدعم الدول التي تعاني من (كوفيد-19)”.

وجاءت عودة ظهور حالات الإصابة الجديدة في كوريا الجنوبية بعد انخفاض كبير في تسجيل الحالات الجديدة، عقب تفشي محدود في أحد الملاهي في العاصمة سيئول تزايد لاحقا بسرعة.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 11065، كما بلغ إجمالي الوفيات 263 حالة وفاة.

روابط ذات صلة

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ89 ومتحدث الصحة يكشف عن إجراء أكثر من مليون تقييم ذاتي عبر تطبيق موعد

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ89 ومتحدث الصحة يكشف عن إجراء أكثر من مليون تقييم ذاتي عبر تطبيق موعد
كيف يجب أن يكون اللقاح المضاد لـ “كوفيد-19″؟

كيف يجب أن يكون اللقاح المضاد لـ “كوفيد-19″؟
سداد مديونية (691) مستفيداً من خدمة “فُرجت” بأكثر من 55 مليوناً

سداد مديونية (691) مستفيداً من خدمة “فُرجت” بأكثر من 55 مليوناً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*