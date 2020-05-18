احدث الأخبار

صحة تبوك تستقبل 105 استشاري من خلال “سكايب”
منطقة تبوك
 2700 جولة رقابية لبلدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان
منطقة القصيم
 تقني الشمالية يعلن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول 1441 1442
منطقة الحدود الشمالية
 لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ89 ومتحدث الصحة يكشف عن إجراء أكثر من مليون تقييم ذاتي عبر تطبيق موعد
أبرز المواد
 أمانة الجوف تشدد رقابتها على المسالخ ونقاط الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية
منطقة الجوف
 الأمير تركي بن طلال يطلق مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية
منطقة عسير
 فريق طبي بمستشفى عسير المركزي ينجح في استئصال ورم من كتف مريضة والمحافظة على وظائف الطرف كاملة
منطقة عسير
 كيف يجب أن يكون اللقاح المضاد لـ “كوفيد-19″؟
أبرز المواد
 سداد مديونية (691) مستفيداً من خدمة “فُرجت” بأكثر من 55 مليوناً
أبرز المواد
 وزارة الشؤون الإسلامية توزع 88 طنًا من السلال الغذائية الرمضانية استفاد منها 180 ألف صائم في إندونيسيا.
أبرز المواد
 لجنة النقل تجتمع برئيس هيئة الطيران المدني وتستعرض تقرير الهيئة السنوي
أبرز المواد
 قطر تعلن تسجيل 1365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
أبرز المواد
صحة تبوك تستقبل 105 استشاري من خلال “سكايب”

صحة تبوك تستقبل 105 استشاري من خلال “سكايب”

منطقة تبوك
2700 جولة رقابية لبلدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان

2700 جولة رقابية لبلدية الرس ومخالفة ٥٧٠ منشأة وإغلاق ١٢ خلال رمضان

منطقة القصيم
تقني الشمالية يعلن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول 1441 1442

تقني الشمالية يعلن مواعيد فتح بوابة القبول الإلكتروني للفصل التدريبي الأول 1441 1442

منطقة الحدود الشمالية
لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ89 ومتحدث الصحة يكشف عن إجراء أكثر من مليون تقييم ذاتي عبر تطبيق موعد

لجنة متابعة مستجدات كورونا تعقد اجتماعها الـ89 ومتحدث الصحة يكشف عن إجراء أكثر من مليون تقييم ذاتي عبر تطبيق موعد

أبرز المواد

صحة تبوك تستقبل 105 استشاري من خلال “سكايب”

صحة تبوك تستقبل 105 استشاري من خلال “سكايب”
http://almnatiq.net/?p=865262
المناطق- تبوك- علي العميري:

أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بالموارد البشرية ( إدارة التعاقد) أعمالها باستضافة اللجنة الأولى على مستوى وزارة الصحة للتعاقدات الخارجية للأطباء عن طريق ” سكايب ” وذلك نظرًا للظروف التي يشهدها العالم من جائحة كورونا والتي أشرف عليها مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وبحضور أعضاء اللجنة المكونة من مجموعة من الأطباء الاستشاريين السعوديين بالمنطقة بمختلف التخصصات بهدف سد احتياج المنطقة من الكفاءات الطبية المتميزة في التخصصات النادرة.
و أوضحت صحة تبوك أن التخصصات تشمل ( جراحة أوعية دموية و تداخلي – عناية مركزة – عناية مركزة أطفال – جهاز هضمي – أعصاب – جراحة تجميل – تخدير أطفال – تخدير عام – قلب – جراحة أنف و أذن وحنجرة – عيون – أشعة – جراحة عظام أطفال ) من فئة استشاري .

واشارت صحة تبوك بان لجنة التعاقدات الخارجية استقبلت من خلال “سكايب” اكثر من 105 متقدم من فئة استشاري من عدة دول ومنها ( البرازيل – الارجنتين – البرتغال – اليونان – أسبانيا – فلندا ) حيث عمل لهم المقابلات الشخصية واتمام التعاقدات الطبيه معهم ويأتي ذلك حرصا على استقطاب افضل الكوادر الطبيه للعمل داخل المنشأت الصحيه بالمنطقة .

روابط ذات صلة

عقد جديد لإدارة مخلفات مشروع البحر الأحمر

عقد جديد لإدارة مخلفات مشروع البحر الأحمر
مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود محملة بمادة ( الديزل)

مدني ضباء يخمد حريقاً اندلع بناقلة وقود محملة بمادة ( الديزل)
أكثر من 4700 مستفيدة من 351 ساعة تدريبية عن بعد بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك

أكثر من 4700 مستفيدة من 351 ساعة تدريبية عن بعد بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*