صحة تبوك تستقبل 105 استشاري من خلال “سكايب”

المناطق- تبوك- علي العميري:

أنهت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بالموارد البشرية ( إدارة التعاقد) أعمالها باستضافة اللجنة الأولى على مستوى وزارة الصحة للتعاقدات الخارجية للأطباء عن طريق ” سكايب ” وذلك نظرًا للظروف التي يشهدها العالم من جائحة كورونا والتي أشرف عليها مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي وبحضور أعضاء اللجنة المكونة من مجموعة من الأطباء الاستشاريين السعوديين بالمنطقة بمختلف التخصصات بهدف سد احتياج المنطقة من الكفاءات الطبية المتميزة في التخصصات النادرة.

و أوضحت صحة تبوك أن التخصصات تشمل ( جراحة أوعية دموية و تداخلي – عناية مركزة – عناية مركزة أطفال – جهاز هضمي – أعصاب – جراحة تجميل – تخدير أطفال – تخدير عام – قلب – جراحة أنف و أذن وحنجرة – عيون – أشعة – جراحة عظام أطفال ) من فئة استشاري .

واشارت صحة تبوك بان لجنة التعاقدات الخارجية استقبلت من خلال “سكايب” اكثر من 105 متقدم من فئة استشاري من عدة دول ومنها ( البرازيل – الارجنتين – البرتغال – اليونان – أسبانيا – فلندا ) حيث عمل لهم المقابلات الشخصية واتمام التعاقدات الطبيه معهم ويأتي ذلك حرصا على استقطاب افضل الكوادر الطبيه للعمل داخل المنشأت الصحيه بالمنطقة .

