مصر…تفاصيل تسمم 117 شخصًا تناولوا وجبات إفطار خيرية فاسدة

بدأت النيابة العامة المصرية، التحقيق مع شخصين تابعين لإحدى الجمعيات الخيرية في محافظة سوهاج، وذلك على خلفية تسمم 117 شخصًا تناولوا وجبات إفطار خيرية فاسدة.

وفتحت النيابة العامة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، التحقيق مع طباخ وموزع وجبات غذائية تابعين لجمعية أهلية، بالتزامن مع تشكيل لجنة من أعضاء النيابة لسماع أقوال المصابين في الواقعة.

ترجع الواقعة، مساء أمس الأحد، عندما تناول 117 شخصًا بنجع عرب الخور التابع لقرية العيسوية شرق مركز أخميم بمحافظة سوهاج المصرية، وجبات غذائية فاسدة وزعتها إحدى الجمعيات الخيرية عليهم، شعروا بعدها بمغص وإسهال نتيجة تسمم غذائي.