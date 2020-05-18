الدفاع المدني ينفذ 26607 مهمات تفتيشية بالمنشآت المصرح لها بالعمل في أوقات منع التجول

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تقريرها الوقائي والذي يتضمن تفاصيل المهام التي قامت بها إدارات وشعب ومراكز الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة للتحقق من توفر متطلبات السلامة والإشراف الوقائي بالمنشآت المصرح لها ممارسة العمل خلال فترة منع التجول ، وبما يضمن المحافظة على سلامة مرتاديها .

وتضمن التقرير أعداد المنشآت التي تم الوقوف عليها في مناطق المملكة، وجاءت وفق التالي :

مكة المكرمة (3236 ) منشأة

القصيم (2970 ) منشأة

الرياض( 2783 ) منشأة

الجوف(1029) منشأة

تبوك( 3056) منشأة

حائل( 1758 ) منشأة

الحدود الشمالية ( 495 ) منشأة

جازان (3093 ) منشأة

عسير (1351 ) منشأة

المدينة المنورة(2939) منشأة

الشرقية (1822 ) منشأة

الباحة ( 893 ) منشأة

نجران (1182 ) منشأة

وأكد مصدر مسؤول بالمديرية العامة للدفاع المدني أن الدفاع المدني في مناطق المملكة يعمل على وجود شراكة مع القطاع الخاص بكافة مكوناته من أجل تحقيق وتوفير متطلبات السلامة في المنشآت العائدة لهم ، وتنفيذ الانظمة بحق كل من يثبت تهاونه في الالتزام باشتراطات السلامة أو توفير متطلباتها حيث تم إصدار (746) مخالفة.

يذكر أن مراكز السلامة الميدانية مستمرة في عملها خلال فترة منع التجول وتجديد تراخيص الدفاع المدني متاح عبر خدمة سلامة الإلكترونية ، وكذلك من خلال الربط الإلكتروني مع بلدي ، حيث تم إصدار أكثر من (11947) تصريحاً خلال فترة منع التجول.