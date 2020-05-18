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القبض على مواطِن بعد تورطه بارتكاب جريمتي سطو على متجرين بالرياض

القبض على مواطِن بعد تورطه بارتكاب جريمتي سطو على متجرين بالرياض
http://almnatiq.net/?p=865280
المناطق_الرياض

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، بأن الجهات الأمنية تمكنت – بفضل الله – من القبض على مواطِن في العقد الرابع من العمر، بعد تورطه بارتكاب جريمتي سطو على متجرين للتموينات بحيي (العليا والورود) في مدينة الرياض باستخدام سلاح أبيض (سكين) والاستيلاء على مبالغ مالية قاربت (10,000) ريال وعدد من الأجهزة والبضائع ، وضبط السلاح المستخدم في عملية السطو وبعض المسروقات ، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة

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