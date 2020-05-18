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بلدية القطيف تنشئ حديقة جديدة في الاسكان بمساحة 2000 متر

بلدية القطيف تنشئ حديقة جديدة في الاسكان بمساحة 2000 متر
http://almnatiq.net/?p=865286
المناطق - فتحيه عبدالله

بدأت بلدية محافظة القطيف بأعمال تنفيذ مشروع حديقة بإسكان القطيف على مساحة ٢٠٠٠م٢ مسطحات خضراء، لتضاف إلى الحديقة التي نفذت من قبل بمساحة اجمالية بلغت 4500م2، وذلك ضمن زيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبدالمحسن الحسيني أن البلدية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية، مشيراً إلى أن الأعمال جارية في هذه الفترة للعمل في أعمال المشاريع وإنجازها في الفترة المحددة، مؤكداً أن الاحترازات الوقائية قائمة في جميع مواقع تنفيذ المشاريع وتدريب العمالة على الوسائل الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن إدارة الحدائق والتشجير بالبلدية وضعت برنامج عمل للتطوير والتحسين لأعمال التشجير المتنوعة وتقديم مستوى صيانة للأعمال الزراعية في كافة المواقع في محافظة القطيف، مشيراً إلى أن الأعمال التي تقوم بها الإدارة حاليا هي أعمال تنفيذ مشروع حديقة بإسكان القطيف بمساحة ٢٠٠٠م٢ من المسطحات الخضراء وتركيب ٣٢ شجرة لبخ، وتنفيذ شبكات ري أتوماتيكية، وترصيص النجيل، مؤكدا استكمال مشاريع تشجير شوارع رئيسة في عدد من الأحياء السكنية في المحافظة، لرفع مستوى التجميل والتحسين في مجال تشجير الشوارع والحدائق والواجهات البحرية والتقاطعات.

 

يشار الى أن البلدية قامت خلال الشهرين الماضيين بزراعة 232800 (مائتان واثنين وثلاثين ألف وثمان مائة) زهرة متنوعة الأشكال والأصناف وبألوان مختلفة (فنكا، روزا بلدي، هيبرد، عنبر كشميري، سيديم، جزانيا مدادة) لإضفاء لمسة جمالية على الطرق والارتقاء بالمنظر العام للمرافق المختلفة، مبيناً الاستمرار في الأعمال اليومية المتتالية لصيانة كافة المواقع وإدراج عدد من المواقع للتجميل والتحسين وإعادة التصميم لاحقا.

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