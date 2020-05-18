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أمير عسير يطلق مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية

أمير عسير يطلق مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية

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أمير عسير يطلق مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية

أمير عسير يطلق مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية
http://almnatiq.net/?p=865287
المناطق_واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا، اليوم، مشروع الفرز البصري والتوعية الصحية في الأسواق التجارية.
ويُنفَّذ هذا المشروع بالشراكة بين إمارة منطقة عسير وجمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير، من خلال التعاون مع القطاع الصحي في تجهيز وتشغيل محطات للفرز البصري في 10 مراكز تجارية كبرى في مدينتي أبها وخميس مشيط، لفرز 10 آلاف متسوق عبر 250 متطوعا صحيا، تم تدريبهم وتهيئتهم للعمل وفق الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة، والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”.ا
وفتح المشروع المجال للراغبين في التطوع، من أجل تدريبهم وإعدادهم لتطبيق المشروع في أسواق جديدة في بقية محافظات ومراكز المنطقة في مرحلته الثانية، بالتواصل مع علاقات المشروع عبر إحدى الوسائل التالية:- تسجيل الطلب على الموقع الإلكتروني لجمعية الكوثر الصحية الخيرية بعسير، إرسال الطلب بالإيميل [email protected] الاتصال الهاتفي بالأرقام: 0172263300 – 0532263300 – 0506683331- إرسال رسالة على حساب الجمعية على مواقع التواصل: @alkawtharorg

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