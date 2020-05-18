خلال الشهر الحالي..أكثر من 96 مليون ريال لمتضرري كورونا

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بلغ مجموع الدعم النقدي والاغاثي والطبي والإرشادي الذي قدمته لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة “الدعم التنموي لمواجهة أزمة كورونا”خلال الشهر الحالي أكثر من 96 مليون ريال لما يقارب من 3 ملايين مستفيد من الأسر والجاليات المتضررة من تداعيات تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا الجديد في منطقة الرياض ومحافظاتها .

وقد تمكنت اللجنة التي شارك فيها 123 جمعية و25 شركة ونفذ أعمالها الميدانية أكثر من 29 الف متطوع من توزيع اكثر من مليون ومئتي ألف وجبة وسلة تموينية وافطار صائم ، و65 طناً من التمور على المستفيدين ، بينما وصلت المبالغ المصروفة على المساعدات الطبية إلى اكثر من مليون ريال ، وتسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ تجاوز 3 ملايين ريال كما وصلت المبالغ المخصصة للمساعدات النقدية وبطاقات التسوق إلى أكثر من 11مليون ريال بالإضافة الى تقديم برامج توعية وتدريب لأكثر من مليون مستفيد والمساعدة في شراء منزلين واكمال بناء منزل وصيانة بعض المنازل الأخرى .

يذكر أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. يوسف بن مسفر السيالي ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.