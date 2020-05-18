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مصادرة 60 طن من البصل بمستودع مخالف في جدة

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مصادرة 60 طن من البصل بمستودع مخالف في جدة

مصادرة 60 طن من البصل بمستودع مخالف في جدة
http://almnatiq.net/?p=865302
المناطق_جدة

رصدت الفرق التابعة لبلدية أبرق الرغامة بمشاركة فرع وزارة التجارة، والجهات الأمنية مستودع مخالف لتخزين البصل في بيئة غير صحية، وغير مناسبة للمواد الغذائية حيث جرى مصادرة (60) طن من أكياس البصل.

وأوضح رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس سعد محمد القحطاني أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط المستودع المخالف للاشتراطات، حيث جرى رصد مجموعة من المخالفات تمثلت في سوء حفظ كميات البصل وتخزينها بطرق غير صحيحة.

وأكد أن أعمال الرصد تمت بمشاركة فرع وزارة التجارة و(الضبط الميداني) حيث جرى رصد المستودع بوادي “مريخ” ضمن نطاق البلدية، والتحفظ على كميه تقدر ب (60طن) من *البصل وإغلاق الموقع.

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