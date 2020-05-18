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الشؤون الإسلامية توزع وجبات الإفطار لبرنامج خادم الحرمين بمقر الخارجية الماليزية
http://almnatiq.net/?p=865305
المناطق_الرياض

قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود حسين قطان والأمين العام لوزارة الخارجية الماليزية داتوء سري محمد شهرول إكرام يعقوب بتوزيع وجبات إفطار صائم بمقر الوزارة الماليزية في بوتراجايا, وذلك استمراراً لبرنامج خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتفطير الصائمين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في ماليزيا.

وأعرب الأمين العام لوزارة الخارجية الماليزية عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد -حفظهما الله- على هذه المبادرة لدعم الصائمين في ماليزيا وفي أنحاء العالم الإسلامي.

وشارك في هذه المناسبة الملحق الديني بسفارة المملكة الشيخ عبد الرحمن الربيعان وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الماليزية.

مما يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بتوزيع السلال الغذائية وفق الإجراءات الاحترازية في ماليزيا وسط إشادة واسعة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية الماليزية الذين يشيدون بدور المملكة وقيادتها في تلمس احتياجات الأشقاء في شهر الخير والعطاء وفي ظل ظروف استثنائية عصفت بأغلب دول العالم.

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