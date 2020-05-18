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“هدف”: نشر 23 جلسة تفاعلية مسجلة في مجالات متعددة عبر منصة “دروب”

“هدف”: نشر 23 جلسة تفاعلية مسجلة في مجالات متعددة عبر منصة “دروب”

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“هدف”: نشر 23 جلسة تفاعلية مسجلة في مجالات متعددة عبر منصة “دروب”

“هدف”: نشر 23 جلسة تفاعلية مسجلة في مجالات متعددة عبر منصة “دروب”
http://almnatiq.net/?p=865321
المناطق_الرياض

 أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه بمقدور المسجلين في منصة التدريب الإلكتروني “دروب” حضور 23 جلسة تدريبية تفاعلية سبق أن تم بثها عن بُعد على مدار الأسابيع الماضية في العديد من المجالات.

وتتوفر حاليا 23 جلسة تدريبية تفاعلية بعد تسجيلها في منصة دروب عبر الرابط : doroob.sa .

وبلغ عدد الحضور للجلسات التدريبية المباشرة أكثر من 40 ألف مستفيد، في حين تجاوز عدد حضور الدورات المسجلة 125 ألفاً.

وتتكون الجلسات التدريبية التفاعلية من محتوى تدريبي يتم تقديمه من قبل مختصين، وذلك من خلال البث المباشر بحضور العديد من المستفيدين بهدف نشر معرفة أو رفع مهارة معينة، وقد تم تسجيل المحتوى أثناء البث المباشر، ومن ثم رفع الجلسة التدريبية التفاعلية على منصة دروب من أجل تمكين المسجلين في المنصة من حضورها في وقت لاحق والحصول على شهادة اجتياز لها.

وتتناول الجلسات التدريبية التفاعلية العديد من المواضيع والمجالات المرتبطة بسوق العمل كثقافة العمل عن بعد بشقيه الإداري والتقني، ومهارات التطوع الصحي في الأزمات، وإدارة الأزمات، وإجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا، وذلك تماشياً مع الاحتياجات التدريبية في وقت الجائحة، كما أقيمت دورة تدريبية عن إدارة المشاريع الاحترافية من خلال عدة جلسات تفاعلية.

وتطرقت كذلك الجلسات التدريبية التفاعلية إلى مهارات العمل والحياة، وتحديات بيئة العمل، وأنماط الشخصيات، والتفكير الاستراتيجي، ومهارات البيع الناجح ، ونموذج العمل التجاري، والتعاملات البنكية والمالية.

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