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رونالدو يعود إلى التدريبات غدا إثر نهاية فترة العزل المنزلي

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رونالدو يعود إلى التدريبات غدا إثر نهاية فترة العزل المنزلي

رونالدو يعود إلى التدريبات غدا إثر نهاية فترة العزل المنزلي
http://almnatiq.net/?p=865322

يعود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات فريقه يوفنتوس يوم الثلاثاء وسط استعدادات أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم في إيطاليا لاستئناف الموسم.

وينهي قائد المنتخب البرتغالي فترة العزل المنزلي التي امتدت لـ14 يوما مساء يوم الاثنين بعد سفره إلى إيطاليا قادما من ماديرا، وسينضم للتدريبات الفردية في الملعب التدريبي للنادي الإيطالي.

وعاد رونالدو إلى مدينة تورينو الإيطالية قادما من ماديرا بالبرتغال قبل نحو أسبوعين ودخل الحجر الصحي المنزلي بعد شهرين من توقف الدوري الإيطالي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وكان اللاعب قد سافر إلى البرتغال عندما توقفت منافسات الدوري الإيطالي في التاسع من مارس الماضي لمساعدة والدته، التي تعافت منذ ذلك الوقت من الجلطة الدماغية.

وعادة ما كان رونالدو ينشر تدريباته في المنزل وعلى ملعب التدريب بنادي ناسيونال، الذي لعب ضمن قطاع الشباب به في الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويتصدر يوفنتوس جدول الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة أمام لاتسيو، وذلك عند توقف الدوري قبل 12 مرحلة من نهايته.

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