عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد تناقش 159 رسالة وتتخذ 478 قرارًا عن بُعد خلال فترة التعليق  

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‫ناقشت جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة الدراسات العليا والكليات عن بُعد خلال فترة تعليق الحضور للطلاب والطالبات والمنسوبين 159 رسالة ماجستير ودكتوراه، حيث نُوفشتت 113 رسالة ماجستير، و46 رسالة دكتوراه، في مختلف كليات وأقسام الجامعة، فيما شهدت كل مناقشة حضورًا إلكترونيًّا مرتفعًا.

وأوضح عميد عمادة الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع أن العمادة عملت أيضًا على إجراءات القبول في 84 برنامج ماجستير ودكتوراه ودبلوم عال حيث تمت إجراءات التسجيل في 50 برنامج ماجستير ودكتوراه غير مدفوعة الرسوم (مجانية) وتم إعلان أسماء المقبولين، فيما تم وضع الإطار التفصيلي للقبول في 34 برنامج دبلوم عال وماجستير ودكتوراه للمرحلة الثانية من القبول (مدفوعة الرسوم وغير مدفوعة) وتم إعلان فتح القبول بهذه البرامج حيث يبدأ في 10 شوال القادم.

وحول بعض إحصائيات العمل عن بعد في العمادة خلال فترة تعليق حضور الطلاب والطالبات والمنسوبين أوضح آل فايع أنه تم اتخاذ 478 قرارًا عن بُعد خلال هذه الفترة حيث تم عقد 8 اجتماعات لمجلس عمادة الدراسات العليا ومناقشة 144 موضوعًا فيها واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها كما تم اتخاذ 312 قرارا بناء على التفويض الممنوح من مجلس العمادة لعميد العمادة في بعض الأعمال منها 121 قرارا للخطط و15 للفرص الإضافية و165 لتشكيل لجان المناقشة و6 قرارات متعلقة بقيد الطلاب وقراران لتعيين مشرف بديل و3 قرارات لتعديل عناوين البحوث كما عقدت لجنة الإلحاق الداخلي بالعمادة اجتماعين ناقشت فيهما 22 موضوعا واتخذت حيالها القرارات اللازمة وبلغ عدد البرامج والدورات التي قدمتها العمادة 12 منها 3 برامج و9 دورات تدريبية.